А. Майоров: Проект «Германо-Российский аграрно-политический диалог» будет и в дальнейшем способствовать продуктивному обмену опытом

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание Совета проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог».

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия принял участие в заседании Совета проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог».

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В своем выступлении сенатор отметил важность двустороннего взаимодействия для обеспечения развития органического агропроизводства, которое является одним из основных инструментов сохранения биологического разнообразия и противодействия изменению климата.

«Оно позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей, способствует решению экономических и социальных проблем общества в целом, являясь уникальной нишей для малых форм хозяйствования на селе и внося свой вклад в процесс устойчивого развития сельских территорий», — сказал Алексей Майоров.

Сенатор сообщил, что в 2020 г., в период пандемии, «Германо-Российский аграрно-политический диалог» (АПД) по‑прежнему являлся важной международной площадкой для коммуникаций в сфере устойчивого развития сельского хозяйства, объединив вокруг единых целей и задач представителей политики, науки, экономики и гражданского общества России и Германии.

Алексей Майоров обозначил приоритетные направления дальнейшей совместной деятельности в рамках АПД. Это разработка и создание согласованных на международном уровне подходов и механизмов влияния на процесс изменения климата, а также развитие сельских территорий, включая сельский туризм. «Ценным представляется обмен опытом по вопросам диверсификации сельской экономики, поддержки фермерства и альтернативных форм занятости и самозанятости, ремесел и сельского туризма, сельской кооперации», — добавил парламентарий.

«Еще одним важным моментом нашего сотрудничества должна стать тема развития и улучшение качества подготовки кадров в области экологии и сельского хозяйства», — считает сенатор.

Алексей Майоров выразил уверенность, что многолетний диалог будет и в дальнейшем способствовать продуктивному обмену опытом российских и германских коллег, обсуждению самых актуальных проблем и определению возможных путей их решения.

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края отметил, что проект «Германо-Российский аграрно-политический диалог» вышел на новый уровень взаимодействия, став площадкой для обсуждения широкого круга вопросов в области устойчивого развития и защиты климата, обеспечения продовольственной безопасности и развития сельских территорий.

Сенатор подчеркнул, в частности, значимость двустороннего сотрудничества по теме органического сельского хозяйства. «В России созданы все элементы необходимой инфраструктуры, открываются региональные центры компетенций, запускаются новые образовательные программы, расширяется география производства, решаются задачи продвижения органической продукции. В ближайших планах — подготовка Стратегии развития отрасли», — сказал Сергей Белоусов.

В заседании также приняли участие заместитель Министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, руководитель проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог» Флориан Амерсдорффер, представители Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии, экспертных советов в рамках АПД и отраслевых союзов.

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