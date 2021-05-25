Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#НПО Лавочкина#Космодромы#Восточный#OneWeb#Главкосмос25.05.2021 18:10

Восточный готовится к июльскому пуску

На Восточном параллельно идет интенсивная подготовка июльскому пуску. Так, специалисты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» — Космический центр «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина — на космодроме транспортировали разгонный блок «Фрегат» из монтажно-испытательного корпуса ракеты-носителя на заправочно-нейтрализационную станцию.

Данные работы выполняются в рамках запуска пятой партии из 36 космических аппаратов компании OneWeb с космодрома Восточный, запланированного на июль 2021 года. В ближайшее время специалисты Роскосмоса приступят к заправке разгонного блока компонентами топлива и сжатыми газами. В соответствии с графиком работы по заправке «Фрегата» будут проходить до 18 июня 2021 года.

Запуск состоится в рамках выполнения контрактов компании «Главкосмос» (дочернее предприятие Госкорпорации «Роскосмос») с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace (оператор запусков космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя «Союз-2») и компанией Starsem и станет пятым полностью коммерческим с космодрома Восточный.

MIL OSI