Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Большая перемена#Конкурс25.05.2021 14:15

Всероссийский фестиваль «Большая перемена»

Во вторник, 1 июня 2021 года, в городе Москве на набережной Парка Горького при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» состоится Всероссийский фестиваль «Большая перемена». Он пройдет одновременно на более чем 20 площадках — главной сцене, большом лектории, зоне кастингов и пространствах, посвященных 12 направлениям конкурса «Большая перемена».

Представители крупнейших российских компаний, руководители федеральных ведомств и ведущих вузов, а также звезды шоу-бизнеса представят детям и подросткам новые возможности для развития. Гостями фестиваля станут школьники, их родители и педагоги-наставники из разных регионов страны. Для зарегистрированных участников Всероссийского конкурса «Большая перемена» на фестивале будут доступны специальные секции и творческие кастинги, где они смогут заявить о своих талантах руководителям крупнейших продюсерских центров.

Партнеры «Большой перемены» проведут для школьников познавательные лекции, мастер-классы и экспертные дискуссии. На главной сцене гостей ожидает концертная программа с участием популярных исполнителей и показательное выступление нового формата соревнования хоровых коллективов — «Битва хоров».

Принять участие в фестивале можно только после предварительной регистрации на сайте BPFest.RU. Дополнительная информация и трансляции с площадок фестиваля будут доступны в сообществе «Большая Перемена» социальной сети ВКонтакте.

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Всероссийский конкурс «Большая перемена» — это онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации школьников. Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия — страна возможностей» и ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование». «Большая перемена» проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи. В 2020 году в конкурсе «Большая перемена» приняли участие более 1 миллиона старшеклассников. Победителями стали 600 школьников — 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников.

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