В. Полетаев принял участие в пленарном заседании Совета судей Российской Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание состоялось в формате видеоконференции.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай принял участие в пленарном заседании Совета судей Российской Федерации, которое состоялось в режиме видео-конференц-связи.

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На заседании выступили Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Лебедев и председатель Совета судей Российской Федерации Виктор Момотов.

В рамках повестки дня обсуждался ход реализации Плана мероприятий по выполнению постановления IX Всероссийского съезда судей «Об основных итогах функционирования судебной системы Российской Федерации и приоритетных направлениях ее развития на современном этапе», а также отдельные вопросы, посвященные проектам федеральных законов, прекращению полномочий члена Совета судей РФ, утверждению представителей в Совете судей РФ, полномочиям отдельных членов Совета судей Российской Федерации.

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