Source: Russia Federal Space

#ЦПК#История25.05.2021 20:30

В ЦПК хранятся тренировочное оборудование и снаряжение Георгия Гречко

Сегодня, 25 мая 2021 года, исполнилось 90 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза Георгия Гречко (25.05.1931 — 08.04.2017). В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина бережно хранят память о космонавте — ученом, принимавшем участие в подготовке и запуске многих советских космических аппаратов и трижды побывавшем на орбите.

В музее ЦПК можно увидеть первый скафандр серии «Орлан», который в течение десяти лет использовался космонавтами при подготовке к полетам. Тренировался в нем и Георгий Гречко. Книга предстартовых записей экипажей, где с 1969 года оставляют автографы космонавты и астронавты, содержит обращения, которые Георгий Михайлович оставил перед двумя из трех своих полетов.

Еще один интересный экспонат хранится в зале тренажеров Центра подготовки космонавтов. Универсальное кресло для проведения вестибулярных исследований было произведено отечественными специалистами в 1964 году и вплоть до 2000 года использовалось космонавтами для тренировок. Среди них был и Георгий Гречко, о чем гласит памятная табличка на кресле.

Георгий Михайлович прошел долгий путь подготовки к своему первому полету. Когда в 1966 году его зачислили в Отряд космонавтов, Гречко сломал ногу, и это поставило под угрозу его дальнейшую подготовку. Летчик-космонавт СССР Владимир Комаров стал на защиту молодого коллеги и попросил не отстранять его от занятий. Но полета в космос Георгию Гречко пришлось ждать девять лет.

«Если бы просто ждал, то, наверное, и не дождался бы — я бы дисквалифицировался. А я все это время был дублером разных экипажей — практически непрерывно. В моральном плане это, конечно, было очень тяжело — столько лет быть дублером. Но зато школа была просто незаменимая, потому что, готовясь как дублер к каждому из полетов, я приобрел квалификацию. И вот когда в 1975 году я пошел, наконец, в первый полет на „Салюте-4“ — 30-суточный, то хотя это был и первый наш полет, но работали мы не как новички…», — вспоминал Георгий Гречко.

Второй полет проходил с декабря 1977 по март 1978 года. Гречко выполнял функции бортинженера корабля «Союз-26» и первой основной экспедиции на долгосрочной орбитальной станции «Салют-6» вместе с Юрием Романенко. В ходе полета Георгий Михайлович выходил в открытый космос.

«На „Салюте-6“ было много всего самого первого. Тут был прием первого транспортного корабля „Прогресс“. Тут была и первая дозаправка станции. Тут был первый выход в открытый космос в новых скафандрах… Мне сейчас даже трудно все вспомнить. Потом, когда подсчитывали, вышло, что мы установили 15 мировых рекордов. Но мы-то сами считали рекордом только длительность — действительно, до нас так долго еще не летали», — рассказывал космонавт.

В свой третий космический полет Георгий Михайлович отправился в сентябре 1985 года вместе с Владимиром Васютиным и Александром Волковым на корабле «Союз Т-14». Восемь дней они работали на борту станции «Салют-7». Их экипаж был первым из прибывших станцию после того, как Владимир Джанибеков и Виктор Савиных героическими усилиями восстановили ее работоспособность. По предложению Гречко научная программа полета была полностью посвящена исследованию атмосферы Земли.

«К этому времени я уже защитил докторскую диссертацию по исследованию атмосферы Земли с пилотируемых орбитальных станций. Продолжить эту работу уже в новом качестве, с новым багажом знаний да еще и вооружившись новейшей техникой — о чем еще может мечтать ученый? И я стал готовиться к полету. С энтузиазмом, днем и ночью, чтобы выполнить новые атмосферные исследования», — вспоминал Георгий Михайлович.

За три полета Гречко провел на орбите 134 суток 21 час 32 минуты 58 секунд и выполнил один выход в открытый космос. Свои опыт, таланты и умения космонавт применил и на Земле. Он опубликовал более 28 научных работ, написал несколько научно-популярных и художественных книг. Был отмечен государственной наградой — орденом «Во славу Отечества» II степени. Имел разряды по нескольким видам спорта.

Георгий Михайлович Гречко ушел из жизни в 2017 году, в памяти друзей и коллег оставшись человеком незаурядным, ярким и обаятельным. Он внес огромный вклад в развитие космонавтики.

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