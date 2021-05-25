Г. Орденов принял участие в работе двенадцатого Международного форума «Экология»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на рабочей сессии на тему «Климатические изменения: как влияет на бизнес и человека».

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области принял участие в рабочей сессии на тему «Климатические изменения: как влияет на бизнес и человека» в рамках двенадцатого Международного форума «Экология».

Геннадий Орденов принял участие в работе двенадцатого Международного форума «Экология»

Модератором сессии стала директор Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля Анна Романовская.

2021 год ознаменовал себя как новый этап в экологическом законодательстве страны, заложил основы будущих изменений

В своем выступлении Геннадий Орденов отметил, что 2021 г. ознаменовал себя как новый этап в экологическом законодательстве страны, заложил основы будущих изменений. Профильный Комитет Совета Федерации на протяжении трех лет осуществляет парламентский контроль государственной политики в области регулирования выбросов парниковых газов, проинформировал он.

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Также сенатор считает важным продвижение законопроекта «Об ограничении выбросов парниковых газов». По его словам, законопроект создает правовую основу для получения полной информации о выбросах парниковых газов. Отдельным существенным положением законопроекта является введение углеродных единиц как отдельной категории имущественных прав, а также реализация проектов по сокращению выбросов парниковых газов, так называемых, климатических проектов.

Геннадий Орденов подчеркнул, что доступ к «зелёным кредитам» крайне необходим в процессе декарбонизации. Климатическая политика имеет важные сопутствующие эффекты: модернизируется инфраструктура, улучшается качество окружающей среды, повышается инвестиционная привлекательность, развивается наука. Бизнес также поддерживает климатические проекты на добровольной основе. «Необходимо наладить эффективное взаимодействие государства и бизнеса по выработке приемлемого уровня квот и созданию возможностей для снижения выбросов», — уверен парламентарий.

Геннадий Орденов принял участие в работе двенадцатого Международного форума «Экология»

Участники сессии обсудили климатическую политику в России, экономические стимулы для предприятий в снижении выбросов, оценили нормативно-правовое обеспечение реализации в России целей Парижского соглашения по климату, представили риски и возможности от международного сотрудничества по снижению антропогенного воздействия на климат, в том числе возможного введения трансграничного углеродного налога.

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