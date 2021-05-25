Д. Гусев: Программа «Формирование комфортной городской среды» позволит благоустроить дворы и скверы в Ненецком автономном округе

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в собрании жильцов многоквартирных домов в Нарьян-Маре.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа в рамках работы в регионе принял участие в собрании жильцов многоквартирных домов.

Ранее жители трёх домов в центре Нарьян-Мара подавали заявку на включение их дворовой территории в программу по благоустройству. Однако в связи с недостатком финансирования уже несколько лет этот проект остается не реализован, сказал сенатор.

Денис Гусев напомнил, что программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется Правительством Российской Федерации с 2017 г. За это время федеральный проект показал свою эффективность. В Ненецком АО в рамках проекта было построено 27 объектов благоустройства. Это общественные и дворовые территории, детские и спортивные площадки.

«В настоящее время рассматривается инициатива поднять минимальный порог финансирования по программе «Формирование комфортной городской среды» для территорий с небольшой численностью населения — до 100 миллионов рублей на регион. Это позволит Ненецкому автономному округу, в том числе и Нарьян-Мару, благоустроить еще больше дворовых территорий, парков, скверов, общественных зон отдыха», — сообщил парламентарий.

Сенатор поблагодарил горожан за инициативность и стремление сделать Нарьян-Мар более комфортным для жизни.

В ходе мероприятия заместитель главы города Андрей Бережной представил собравшимся обновленный дизайн-проект благоустройства дворовой территории, уточнил нюансы размещения парковки, тротуаров, современный вариант детской площадки.

Председатель городского Совета Нарьян-Мара Юрий Суський заверил жителей многоквартирных домов в том, что все проекты благоустройства, прошедшие процедуру общественных обсуждений, будут реализованы в 2022 году.

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