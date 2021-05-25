Е. Алтабаева: В отчете губернатора Севастополя уделено внимание ключевым вопросам развития города

Source: Russia – Council of the Federation

Е. Алтабаева и С. Колбин приняли участие в пленарном заседании сессии севастопольского парламента.

Представители в СФ от исполнительного и законодательного органов государственной власти г. Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя и Сергей Колбин КолбинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя приняли участие в пленарном заседании сессии Законодательного Собрания региона. В рамках мероприятия состоялся отчет губернатора Михаила Развожаева РазвожаевМихаил ВладимировичГубернатор города Севастополя о результатах деятельности правительства города за 2020 г.

Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин приняли участие в пленарном заседании сессии Законодательного Собрания региона

Как отметила Екатерина Алтабаева, комментируя выступление губернатора, в нем было уделено внимание ключевым вопросам развития Севастополя. Так, за прошедший год в городе построено две школы и два детских сада, капитально отремонтированы ещё два детсада, девять поликлиник, сельские клубы, городские кинотеатры. Сооружены 24 спортплощадки и футбольное поле.

По словам сенатора, в отчете подчеркивалось, что в прошлом году более 194 млн руб. направлено на социальные инициативы, среди которых — выплаты регионального маткапитала, запуск молочной кухни, выплаты жителям осажденного Севастополя и др.

Кроме того, продолжила парламентарий, более 8 млрд руб. было выделено на дорожное строительство, построено и отремонтировано 135 км дорог. Увеличен показатель газификации сельских населённых пунктов, построено 14 общественных пространств, высажено более 25 тыс. деревьев, кустарников и цветов.

Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин приняли участие в пленарном заседании сессии Законодательного Собрания региона

Екатерина Алтабаева подчеркнула высокий уровень работы правительства Севастополя и качественное взаимодействие органов власти. «Состоялся открытый, конструктивный, деловой разговор об изменениях, которые произошли в жизни города. Отмечу несколько моментов – это исполнение бюджета практически в полном объеме, исполнение ФЦП по ряду объектов почти на 95 процентов, начало работы над рядом важных проектов, например, по строительству канализационно-очистных сооружений «Южные». Отдельно выделю решение вопроса по организации бесперебойного водоснабжения в Севастополе».

Севастополю нужна новая программа социально-экономического развития, которую нужно серьезно актуализировать и определить те точки роста, на которых мы должны сфокусироваться, и в очень короткие сроки начать реализовывать проекты

Помимо этого, Екатерина Алтабаева сказала о задачах по развитию города, которые определил губернатор. «Севастополю нужна новая программа социально-экономического развития, которую нужно серьезно актуализировать и определить те точки роста, на которых мы должны сфокусироваться, и в очень короткие сроки начать реализовывать проекты. Одним из пунктов новой программы станет увеличение частных инвестиций в экономику к 2025 году — сумма должна быть не менее 200 миллиардов рублей», — добавила сенатор.

Губернатор поставил правительству задачу к 2025 г. увеличить собственные доходы бюджета в два раза. Отдельные акценты поставлены на разработке генерального плана Севастополя, правил землепользования и застройки, а также новой транспортной схеме, системе газоснабжения и программе развития энергетики, сказала парламентарий.

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