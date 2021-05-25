Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-66#Союз МС-19#Вызов25.05.2021 10:45

Космонавты готовятся к очередной экспедиции на МКС

Межведомственная комиссия 14 мая 2021 года утвердила составы основных и дублирующих экипажей Международной космической станции на период с 2021 по 2023 годы. Ближайший старт должен состояться в октябре 2021 года. Это будет 66-я длительная космическая экспедиция.

Командиром основного экипажа (бортинженером МКС и командиром МКС-66) назначен Антон Шкаплеров. Он доставит на Международную космическую станцию Юлию Пересильд и Клима Шипенко — актрису и режиссера, которые отправятся на орбиту в качестве участников космического полета для съемок эпизодов художественного фильма под рабочим названием «Вызов». Дублерами экипажа МКС-66 стали космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, режиссер Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.

Новички начнут готовиться к полету на следующей неделе, а космонавты уже приступили к тренировкам в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Антон Шкаплеров, например, на комплексном тренажере транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» отрабатывал старт по «быстрой» четырехвитковой схеме. Во время тренировки была смоделирована разгерметизация спускаемого аппарата, в сложившейся ситуации по циклограмме космонавту и его напарнику необходимо выполнить срочный спуск. Функцию участника комического полета на тренировке выполнял космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

«Участник космического полета № 1 располагается слева от командира корабля. В его обязанности входит управление определенными клапанами, до которых я просто не смогу дотянуться, поскольку нахожусь в скафандре и во время старта буду пристегнут. Поэтому даже непрофессиональный участник полета должен быть технически подготовлен и психологически готов к такому развитию событий. Но в связи с тем, что участник полета не является профессиональным космонавтом, все действия он должен совершать только по моей команде», — пояснил Антон Шкаплеров.

Во время старта пилотируемого корабля «Союз МС-19» со съемочной группой фильма «Вызов» на борту Антон Шкаплеров будет одновременно командиром и бортинженером космического корабля.

«Обычно бортинженер следит за работой систем, а командир управляет кораблем. Мне предстоит все взять на себя. Это будет новый интересный опыт», — отметил космонавт, для которого ближайшая экспедиция станет четвертой по счету.

Подготовкой к работе на орбите занят и Олег Артемьев — дублер Антона Шкаплерова. Помимо занятий и тренировок он участвует в испытаниях на базе гидролаборатории Центра подготовки космонавтов. Вместе с немецким астронавтом Матиасом Маурером Олег Артемьев отрабатывал навыки внекорабельной деятельности. Одна из задач, которую предстоит выполнить в открытом космосе уже после запуска модуля «Наука», будет связана с обеспечением работоспособности манипулятора European Robotic Arm, установленного на корпусе нового модуля.

«Для того чтобы привести манипулятор в действие, мы должны снять специальные кольца, которые фиксируют его „суставы“. Кроме того, необходимо установить видеокамеры для наблюдения за процессом работы манипулятора и выполнить другие необходимые действия», — рассказал Олег Артемьев.

По его словам, для выполнения этих задач в открытый космос помимо российского специалиста должен выйти астронавт Европейского космического агентства. Кто именно будет находиться в тот момент на МКС, пока неизвестно. Однако традиционно космонавты-дублеры готовятся не только по программе основного экипажа, но и работают на перспективу. Каждый из них готовится как минимум к полугодовой экспедиции на МКС.

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