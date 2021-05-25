К. Косачев: Механизмы общественной дипломатии способствуют развитию диалога России и Франции

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель председателя СФ провел встречу с президентом «Института Шуазель» П. Лоро.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с президентом французского «Института Шуазель» Паскалем Лоро.

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Собеседники обсудили развитие экономических и политических контактов двух стран, в том числе через создание новых форматов и площадок взаимодействия.

По словам Константина Косачева, сегодня в условиях непростой международной ситуации очень востребованным является развитие различных механизмов общественной дипломатии, бизнес-контактов, экспертного взаимодействия. «Они способствуют решению в том числе, тех задач, которыми занимаются парламентарии двух стран».

Важно сохранять каналы общения, позволяющие взаимодействовать в самых разных сферах, эффективно разрешать существующие разногласия, считает Паскаль Лоро.

Константин Косачев провел встречу с президентом французского «Института Шуазель»

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Константин Косачев провел встречу с президентом французского «Института Шуазель»

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Константин Косачев провел встречу с президентом французского «Института Шуазель»

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Константин Косачев

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Константин Косачев провел встречу с президентом французского «Института Шуазель»

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Константин Косачев провел встречу с президентом французского «Института Шуазель»

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Он рассказал о проектах, которые реализует Институт во Франции, в России и других странах. «Институт Шуазель» является одним из авторитетных негосударственных экономических аналитических центров Франции. С 2019 года он осуществляет ряд проектов по развитию российско-французского диалога в сфере экономики и бизнеса.

В июле 2021 года Институт в партнерстве с Российским союзом промышленников и предпринимателей планирует провести франко-российский бизнес-форум «Россия и Франция: на пути к новому партнерству».

Константин Косачев принял приглашение Паскаля Лоро принять участие в форуме.

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