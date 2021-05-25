М. Павлова: В Челябинской области активно развиваются все сферы социальной жизни, а также экономики региона

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании Законодательного Собрания Челябинской области, на котором было заслушано обращение губернатора.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственного власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области приняла участие в заседании Законодательного Собрания региона. В ходе мероприятия губернатор Алексей Текслер ТекслерАлексей ЛеонидовичГубернатор Челябинской области выступил с обращением к депутатскому корпусу, а также представителям власти, общественности и жителям области.

Алексей Текслер выступил с обращением к депутатскому корпусу

Комментируя обращение, сенатор отметила, что глава региона заострил внимание на итогах прошлого года, а также на перспективах развития. Запланировано совершенствование региональной инфраструктуры, в частности, строительство 78 объектов медицины, 22 школ, двух набережных в центре Челябинска, современного межуниверситетского кампуса, дворца бракосочетаний, нового спортивного городка, а также обновление общественного транспорта.

Кроме того, продолжила парламентарий, планируется запуск скоростного метротрамвая и другие изменения, повышающие комфорт жизни южноуральцев. При этом безусловное внимание будет уделено сохранению экологии и формированию социально ответственного поведения работодателей, крупного промышленного бизнеса.

Ситуация прошлого года была использована правительством Челябинской области как дополнительный импульс для развития всех сфер социальной жизни региона: здравоохранения, культуры, образования, а также экономики

По словам Маргариты Павловой, отдельное внимание в обращении губернатора уделено мерам по поддержке семей: индексации льгот, увеличению регионального пособия на рождение ребенка, продлению многодетным семьям статуса до достижения старшим из детей 23 лет, если ребенок продолжает очное обучение. Эти и другие меры предполагается реализовать на Южном Урале в 2022 г.

Маргарита Павлова приняла участие в заседании Законодательного Собрания региона

«Ситуация прошлого года была использована правительством Челябинской области как дополнительный импульс для развития всех сфер социальной жизни региона: здравоохранения, культуры, образования, а также экономики. Впереди много реальных дел на благо жителей Южного Урала. Человек, его комфорт, благосостояние и реализация прав вновь заявлены губернатором в качестве приоритета региональной политики. Использование социальных контрактов, социального казначейства, инфраструктурных облигаций и иных новых технологий социального управления делает работу команды губернатора результативной, точечной и востребованной», — сказала Маргарита Павлова.

MIL OSI