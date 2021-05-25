Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в мире. Диалог культур».

«Круглый стол» на тему «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в мире. Диалог культур»

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Константин Косачев

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«Круглый стол» на тему «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в мире. Диалог культур»

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Григорий Карасин

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«Круглый стол» на тему «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в мире. Диалог культур»

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«Круглый стол» на тему «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в мире. Диалог культур»

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Андрей Шевченко

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«Круглый стол» на тему «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в мире. Диалог культур»

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«Круглый стол» на тему «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в мире. Диалог культур»

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«Круглый стол» на тему «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в мире. Диалог культур»

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«Круглый стол» на тему «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в мире. Диалог культур»

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«Круглый стол» на тему «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в мире. Диалог культур»

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Ольга Епифанова

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Владимир Литюшкин

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«Круглый стол» на тему «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в мире. Диалог культур»

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«Круглый стол» на тему «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в мире. Диалог культур»

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«Круглый стол» на тему «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в мире. Диалог культур»

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«Круглый стол» на тему «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в мире. Диалог культур»

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«Круглый стол» на тему «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в мире. Диалог культур»

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Налаживание межкультурного и межконфессионального диалога – это вопрос не только комфортного сосуществования стран и народов, но и обеспечения международной безопасности.

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Об этом заявил заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев. КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Вице-спикер СФ выступил на «Круглом столе» на тему «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в мире. Диалог культур».

Мероприятие организовано Комитетом СФ по международным делам при участии Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. В нем приняли участие сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, представители Министерства иностранных дел РФ, Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, научного и экспертного сообщества.

«Круглый стол» стал стартовым мероприятием по подготовке Всемирной Конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, которая пройдет в Санкт-Петербурге 16–18 мая 2022 года.

По оценкам ООН, около 75 процентов конфликтов в мире связано с межкультурными противоречиями

По оценкам ООН, около 75 процентов конфликтов в мире связано с межкультурными противоречиями, отметил Константин Косачев.

По его словам, Россия с ее вековой историей сосуществования очень разных народов, народностей, религий, этносов и культур, имеет и основания, и моральное право делиться этим уникальным опытом с другими странами. В связи с этим, напомнил парламентарий, Совет Федерации как палата регионов выступил инициатором проведения Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

Вице-спикер СФ остановился на организационных и содержательных вопросах подготовки Конференции. «Мы тесно взаимодействуем с Межпарламентским союзом, структурами ООН и ЮНЕСКО. Одной из центральных задач на ближайший год для нас является работа над содержательным вкладом России в наполнение Всемирной конференции важными для нас темами и смыслами». Константин Косачев пригласил представителей научных, экспертных, общественных структур принять активное участие в содержательной работе по подготовке форума, предметном обсуждении проблем, которые через год окажутся в центре внимания Всемирной конференции.

Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области отметил, что тема гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в мире всегда была актуальна, а сейчас приобретает особое значение. «В последние годы разрастание непредсказуемости и нестабильности, риск дальнейшего углубления межцивилизационных и межкультурных расколов стал очевидным для всего международного сообщества. Серьезным дестабилизирующим фактором являются попытки узкой группы государств повернуть вспять объективные тенденции формирования полицентричной системы международных отношений, обеспечить себе глобальное доминирование. Эта деструктивная линия вступает в противоречие с культурно-цивилизационным многообразием современного мира, естественным желанием народов самим определять свое будущее».

Глава Комитета СФ акцентировал внимание на том, что Россия – один из самых активных генераторов и сторонников важных международных инициатив, направленных на обеспечение прав верующих в мире, недопущение религиозной нетерпимости, политизации этой области прав человека и использования политики «двойных стандартов». «В этом заключается многовековая традиция взаимного уважения и совместного развития народов России», — подчеркнул Григорий Карасин.

По мнению первого заместителя председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрея Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области уникальный российский опыт многовекового межкультурного и межрелигиозного взаимодействия и сотрудничества народов нашей страны — не только важнейшее историко-культурное достояние многонационального народа Российской Федерации, но и чрезвычайно актуальный для многих стран и востребованный пример успешной государственной политики по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.

«Огромный этнокультурный и языковой, мировоззренческий, религиозный потенциал нашей страны является основой и важным ресурсом для развития конструктивного межрелигиозного и межнационального сотрудничества на международном уровне. В том числе – в области общественной дипломатии, для достижения согласия и обеспечения взаимопонимания между народами».

Сенатор выступил с рядом конкретных предложений по реализации государственной национальной и культурной политики, развитию мер государственной поддержки. Среди них — проведение культурно-выставочных мероприятий в регионах РФ и за рубежом, развитие этнокультурного туризма, продвижение уникальных российских региональных этнокультурных брендов, поддержка диалога в научной, студенческой и молодёжной среде разных стран.

Состоялось заинтересованное экспертное обсуждение с участием сенаторов РФ, представителей научных и экспертных кругов.

Работа по подготовке Всемирной конференции будет продолжена в ходе Парламентского форума «Историко-культурное наследие России», который пройдет 24–25 июня в Ярославле.

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