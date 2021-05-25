Олег Матыцин принимает участие в третьем заседании Президиума 7-й сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 25 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит третье заседание Президиума 7-й сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

С приветственной речью к участникам обратились председатель Президиума 7-й сессии Конференции сторон Конвенции Маркос Диас, заместитель генерального директора по социальным и гуманитарным наукам ЮНЕСКО Габриэла Рамос и заместитель председателя Президиума, руководитель Национального антидопингового комитета Саудовской Аравии Абдульазиз Альмасаед. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет Министр спорта Российской Федерации, заместитель председателя Президиума Олег Матыцин.

На обсуждение вынесены вопросы совершенствования системы мониторинга выполнения Конвенции, включая реформирование процедуры обязательного заполнения странами-участницами электронного антидопингового опросника (AdLogic) и подходы к пересмотру формулы финансирования ВАДА.

Наряду с этим Президиум изучит проблематику деятельности Фонда для искоренения допинга в спорте, развитие образовательных программ в антидопинговой сфере под эгидой ЮНЕСКО, а также вопросы подготовки к 8-й Конференции сторон Конвенции, которая намечена на октябрь этого года в Париже.

Олег Матыцин в ходе дискуссии отметил: «Создание на международной арене условий для системного и эффективного противодействия допингу в спорте является одной из приоритетных задач для всего мирового спортивного сообщества. Российская Федерация придерживается чётких принципов «нулевой толерантности» к допингу в спорте и реализует в своей политике последовательный подход по его искоренению». Министр подчеркнул готовность России к дальнейшей активизации совместной работы с зарубежными партнёрами, включая профильные международные регуляторы.

На мероприятии также анонсирован добровольный взнос российского производителя спортивной экипировки, компании «Форвард», в бюджет действующего под эгидой ЮНЕСКО Фонда для искоренения допинга в спорте. Компания «Форвард» станет первой коммерческой структурой, которая внесёт свой вклад в международные усилия по борьбе с допингом через механизм Фонда.

Пресс-служба Минспорта России

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