Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Летний лекторий25.05.2021 04:45

Планетарий открывает «Летний лекторий»

В среду, 26 мая 2021 года, Московский Планетарий открывает летний сезон 2021 года уже полюбившимся многим «Летним лекторием» на открытом воздухе. У всех жителей Москвы и гостей столицы вновь появилась возможность послушать лекции о космосе на открытом воздухе в уютном уголке центра Москвы, на самой большой в нашем городе астрономической площадке «Парк неба», находящейся на крыше Планетария.

Первая лекция на открытом воздухе 2021 года будет посвящена самым интересным явлениям, связанным с Луной. 26 мая с естественным спутником Земли произойдут сразу три астрономических события: перигей, Суперлуние (самая большая Луна в году) и полное затмение Суперлуны.

Лекцию «Затмения 2021 года» проведет астроном, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН, заместитель председателя Методической комиссии Всероссийской олимпиады по астрономии, член жюри Всероссийской олимпиады по астрономии Олег Станиславович Угольников. Он расскажет про затмения Солнца и Луны, которые нас ожидают в 2021 году. Лекция будет сопровождаться презентацией.

С учетом принятых в нашем городе мер по противодействию распространения коронавируса, максимальная вместимость лектория будет составлять 50 человек, а сама рассадка осуществится с учетом социальной дистанции.

Начало лекции: в 21:00

Длительность лекции: 1 час

После лекции, в 22:00, будут организованы наблюдения Суперлуния через телескопы, которые завершатся в 23:00

Обращаем внимание, что лекция под открытым небом и наблюдения проводятся только в благоприятную погоду. В случае облачной погоды лекция пройдет на астроплощадке, но наблюдения проводиться не будут. Вместо них будет проведена экскурсия по «Парку неба».

В случае дождя астрономические наблюдения также проводиться не будут, лекция пройдет в конференц-зале Московского Планетария, а вместо экскурсии по «Парку неба» будет проведена экскурсия по Залам Урании.

Возрастное ограничение: 12+

Стоимость билета: 450 рублей

Действует система льгот и скидок

MIL OSI