Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Ночные волки25.05.2021 06:25

Подведены итоги конкурса «Космос наш – 60. Юрий Гагарин»

В понедельник, 24 мая 2021 года, в школе № 18 г. Красногорска состоялось торжественное подведение итогов школьного конкурса детских рисунков «Космос наш — 60. Юрий Гагарин», реализованного Госкорпорацией «Роскосмос» совместно со Всероссийским мотоклубом «Ночные волки».

В мероприятии приняли участие президент Красногорского отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные Волки» Виталий Падалкин (Военный) и другие члены отделения Сергей Пинькин (Гомельский), Максим Галкин (Гвардеец), Сергей Новиков (Технадзор), директор Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин и учащиеся школ № 18 и № 17 г. Красногорска. На мероприятии Госкорпорацией «Роскосмос» в рамках реализуемой программы по сохранению наследия и популяризации достижений отечественной космонавтики также были переданы макеты ракетно-космической техники для пополнения экспозиции музея естественнонаучной и историко-краеведческой направленности «История космонавтики» Школы № 18 г. Красногорска.

Творческие работы победителей конкурса переданы представителям Всероссийского мотоклуба «Ночные Волки» и будут отправлены вместе с ними во Всероссийский мотопробег «Космос наш — 60. Юрий Гагарин», приуроченный к 60-летию первого полета человека в космос. Мотопробег состоится в период с 10 июня по 15 июля 2021 года по маршруту: г. Москва — Московская область — г. Екатеринбург — г. Змеиногорск — г. Улан-Батор — Космодром Восточный — г. Хабаровск — г. Владивосток.

В ходе мотопробега русские мотоциклисты посетят ключевые дочерние организации Госкорпорации «Роскосмос» (РКК «Энергия» имени С.П. Королева, ЦНИИмаш, НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова, ПО «Полет» — филиал ГКНПЦ имени М.В. Хруничева) посетят космодром Восточный. В Циолковском представители Всероссийского мотоклуба «Ночные Волки» передадут творческие работы победителей конкурса для экспонирования в Музее космонавтики Культурно-досугового центра «Восток».

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Всероссийский мотоклуб «Ночные Волки» — старейший российский мотоклуб, его членами являются более 1 000 русских мотоциклистов. Ежегодно мотоклуб реализует общественно важные проекты и программы, направленные на сохранение российской идентичности, истории и популяризацию ценностей России.

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