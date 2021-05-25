Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Сбер#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#МКС-6525.05.2021 12:00

Российские артисты получили подарок из космоса

На борту Международной космической станции оценили плейлист СберЗвука: космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Олег Новицкий прислали любимым артистам видеообращение с высоты 420 километров от Земли. Они пожелали звездам космического здоровья, предложили встретиться по возвращении на Землю и поделились видом из иллюминатора.

Каждая минута жизни на орбите регламентирована расписанием, однако космонавты сумели выделить время и записать видео, адресованное российским звездам. Они выразили благодарность всем участникам в подготовке музыкальной открытки «Звезды поздравляют космонавтов», которую Госкорпорация «Роскосмос» и аудиосервис СберЗвук отправили на орбиту в качестве сюрприза на День космонавтики.

Госкорпорация «Роскосмос» совместно со Сберзвуком узнали имена любимых артистов Олега Новицкого и Сергея Кудь-Сверчкова и обратились к звездам с просьбой записать адресные аудиообращения для поклонников на орбите. Космонавты получили поздравления от группы «Каста», «Любэ», Би-2, Льва Лещенко, Олега Газманова, Николая Анисимова, Дениса Майданова, рок-музыканта Александра Маршала, рэп-группы «Грот», а также коллективов «Анимация» и Brainstorm. Послушать плейлист, записанный для Сергея Кудь-Сверчкова, можно здесь, а для Олега Новицкого — тут.

Сергея Кудь-Сверчкова, который вернулся домой 17 апреля 2021 года, порадовал такой подарок, и будучи еще на станции решил прислать ответный — вид на Землю с высоты полета Международной космической станции.

«Уважаемые друзья, музыканты, которые прислали нам свои замечательные поздравления 12 апреля. Бесконечно благодарен вам! Я был очень удивлен, когда услышал. Это было очень приятно и неожиданно! Замечательным коллективам Би-2, Brainstorm, „Анимация“, „Каста“, „Грот“, Александра Алмазова и Non Cadenza хочу пожелать развития в творческом, личном плане, удачи, вдохновения и здоровья как у космонавта. Буду рад видеть вас на Земле! Спасибо вам еще раз огромное и подарок — волшебный вид Земли с высоты 420 километров!», — сказал он.

Олег Новицкий выразил благодарность за плейлист и теплые слова в свой адрес, а также провел небольшую экскурсию по МКС из модуля «Купола».

«Уважаемые Лев Валерьяныч, Николай Расторгуев, Олег Михайлович, Александр Маршал, Денис Майданов, мой личный друг Николай Анисимов, очень приятно было услышать ваши поздравления, ваши добрые слова и пожелания. С огромным удовольствием прослушал ваши песни. От всей души благодарю вас за отзывчивость! За то, что дали прикоснуться к вашему творчеству. Хочется вас отблагодарить, хотя бы внешним видом нашей планеты и нашего корабля, который находится за моей спиной. Вы до сих пор тут присутствуете, на борту, и не увидеть это непозволительно. Пускай у вас все будет хорошо, будут здоровы ваши близкие и родные. Смотрите, это наш корабль! А это — „грузовик“ партнеров, а еще — часть сегмента! Еще раз спасибо вам и до встречи!», — сказал Олег Новицкий.

[embedded content]

[embedded content]

Видеоблагодарность от космонавтов высоко оценили звезды. Роликами в своих соцсетях поделились Олег Газманов и Денис Майданов.

MIL OSI