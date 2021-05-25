Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#Центр Хруничева#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур#МКС#Наука25.05.2021 19:00

Совет главных конструкторов в РКК «Энергия»

В Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») состоялось заседание Совета главных конструкторов, посвященное окончанию изготовления и завершению программы заводских комплексных испытаний (ЗКИ) лабораторного модуля «Наука» на космодроме Байконур.

Совет главных конструкторов рассмотрел результаты проведения ЗКИ и приемо-сдаточных испытаний модуля «Наука» на техническом комплексе космодрома. В ходе прошедшего заседания представители РКК «Энергия» и ГКНПЦ имени М.В. Хруничева (входит в Роскосмос), а также Европейского космического агентства выступили с докладами о готовности бортовых систем, агрегатов и целевого оборудования модуля к летным испытаниям, намеченным на июль 2021 года. Кроме того, о готовности персонала и технических средств обеспечения программы полета модуля к Международной космической станции доложили руководители Центра управления полетом и Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС. Подводя итоги заседания, Совет главных конструкторов объявил об успешном завершении этапа заводских комплексных испытаний модуля «Наука» и выдал положительное заключение на проведение штатной подготовки изделия к пуску.

Программу штатной подготовки на техническом комплексе продолжат специалисты РКК «Энергия» и Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры). В соответствии с графиком работ им предстоит установка панелей солнечных батарей и размещение доставляемых грузов, балансировка и контрольное взвешивание модуля, наддув гермоотсеков и контроль среды обитания экипажа, а также сборка космической головной части, заправка баков модуля компонентами топлива и общая сборка ракеты космического назначения.

Лабораторный модуль «Наука» — научно-исследовательский модуль Российского сегмента Международной космической станции, разработанный РКК «Энергия» имени С.П. Королева совместно с ГКНПЦ имени М.В. Хруничева в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента Международной космической станции.

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