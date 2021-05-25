С. Митин: Питьевая вода в розлив должна отвечать требованиям качества и безопасности

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили вопросы регулирования деятельности по производству и реализации питьевой воды в разлив.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел расширенное заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» на тему «Регулирование деятельности по производству и реализации питьевой воды в разлив». Мероприятие прошло в очном формате и в режиме видеоконференции.

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Сенатор сообщил, что заседание проводится в соответствии с утвержденным решением Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, принятым по итогам проведения совещания «О ходе реализации рекомендаций парламентских слушаний «О мерах по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду». «Принятое решение о необходимости проведения этого мероприятия обусловлено ежегодно растущими объемами реализации такой воды на российском рынке», — пояснил парламентарий.

Сергей Митин обратил внимание, что по оценкам Ассоциации производителей питьевой воды в розлив, тактически инициировавшей данное заседание рабочей группы, объем такой воды может составлять около 20 проц. рынка или 3 млрд литров в год. В России работают более 20 тысяч автоматов, с суточной оборачиваемостью около 300 литров на 1 автомат.

«При этом существующее законодательство и нормативная правовая база не в полной мере регламентируют как само понятие «вода в розлив», так и процессы производства, реализации, контроля и надзора за данной отраслью», — отметил сенатор.

«Питьевая вода в розлив должна отвечать требованиям качества и безопасности технических регламентов, национального законодательства, деятельность по реализации такой воды должна декларироваться, и подвергаться соответствующему контролю и надзору со стороны уполномоченных органов власти», — заявил Сергей Митин.

В связи с отсутствием единых требований к организации деятельности отрасли ежегодно возрастает число прецедентов недобросовестной конкуренции, когда предпринимателями не выполняются необходимые условия для обеспечения качества и безопасности питьевой воды в розлив

На практике, отметил сенатор, в связи с отсутствием единых требований к организации деятельности отрасли ежегодно возрастает число прецедентов недобросовестной конкуренции, когда предпринимателями не выполняются необходимые условия для обеспечения качества и безопасности питьевой воды в розлив (как пищевого продукта).

Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Брилка

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Мы впервые на площадке Совета Федерации должны обсудить основные вопросы этой пищевой отрасли: экспертно оценить рынок питьевой воды в розлив; необходимость внесения изменений в Общероссийский классификатор продукции для идентификации производителей питьевой воды в розлив, а также существующие механизмы государственного контроля и надзора за рынком, их достаточность и эффективность, необходимость проведения Роскачеством общероссийского исследования качества и безопасности питьевой воды, реализуемой посредством автоматов с накопительной емкостью в устройстве (и без таковой), маркировки воды в розлив средствами идентификации питьевой воды», — подчеркнул законодатель.

Сергей Митин отметил, что трансляцию открытой части заседания смотрят более 30 производителей воды в розлив из 12 регионов.

С докладом по основным вопросам заседания выступил директор Ассоциации производителей питьевой воды в разлив Леонид Нестеренко.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Федерального агентства по надзору в сфере защиты прав потребителей благополучия человека, Федерального агентства по аккредитации, Роснедр, ФАС России, профессионального и экспертного сообщества.

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