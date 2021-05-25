Телефонный разговор с членом политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи

Source: President of Russia – Kremlin

Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Акцентирована важная роль Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, 20-летие которого отмечается в текущем году.

Владимиру Путину передано устное послание Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина Си ЦзиньпинПредседатель Китайской Народной Республики с подтверждением курса на всемерное укрепление двусторонних связей. Президент России высказался в таком же духе и попросил Ян Цзечи передать Председателю КНР дружеский привет и наилучшие пожелания. Лидеры будут оставаться в тесном контакте друг с другом.

В ходе беседы затронуты также некоторые актуальные вопросы международной повестки дня.

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