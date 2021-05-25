Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Константин Шадрин#РК-Цифра25.05.2021 22:45
Туроператоры заинтересовались VR-комплексами Роскосмоса для развития виртуального туризма
Российские туроператоры заинтересовались создаваемыми в Роскосмосе VR-комплексами для развития виртуального туризма. Об этом сообщил российскому информационному агентству ТАСС директор департамента цифрового развития госкорпорации Константин Шадрин.
«Со стороны ведущих туроператоров есть значительный интерес к нашим продуктам, шлемам виртуальной реальности и к нашей платформе «Атлас VR», — сказал Шадрин. При этом он не стал называть конкретных туроператоров.
По словам директора департамента, для Роскосмоса интересным направлением является использование данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в шлеме виртуальной реальности. «Можно осуществлять виртуальный туризм по территориям нашей страны и далеко за ее пределами, потому что спутники ДЗЗ снимают всю планету», — пояснил он.
Созданием комплекса виртуальной реальности занимается РК-Цифра (отраслевой IT-интегратор Роскосмоса). В прошлом году была разработана серия образцов шлемов виртуальной реальности поколения «Роскосмос XR-1». В этом году планируется создание комплекса «Роскосмос XR-2» (рабочее название опытных образцов предсерийной партии комплектов устройств — «Сокол-1»).
Источник: ТАСС24 мая 2021 года, 01:17