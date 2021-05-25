Ю. Важенин: Внедрять интеллектуальные системы учета газа необходимо повсеместно

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор провел заседание экспертного совета по совершенствованию законодательства в сфере развития топливно-энергетического комплекса при Комитете СФ по экономической политике.
Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин ВаженинЮрий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры провел заседание экспертного совета по совершенствованию законодательства в сфере развития топливно-энергетического комплекса при Комитете СФ по экономической политике.
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Мероприятие посвящено ходу исполнения рекомендаций «круглого стола» «Мониторинг законодательного регулирования отношений между поставщиками бытового газа и потребителями и формирования правовой основы внедрения систем интеллектуального учета потребления бытового газа».
Юрий Важенин подчеркнул, что внедрять интеллектуальные системы учета газа (ИСУГ) необходимо повсеместно. При этом ответственность за затраты на их установку и поверку должна ложиться на газоснабжающие организации.
Цифровизация экономики – одна из приоритетных задач, поставленных Президентом РФ
Сенатор указал, что цифровизация экономики – одна из приоритетных задач, поставленных Президентом РФ. «Нужно рассматривать эту задачу и с точки зрения безопасности людей, потребителей газа, в том числе в многоквартирных и индивидуальных домах. При нормальном программном обеспечении, при внедрении интеллектуальных систем учета газа можно было бы четко определять возможные проблемы в этой области, по крайней мере по региональным утечкам, в необходимых случаях бить тревогу».
По его словам, такая система действует на магистральных трубопроводах, но на уровне бытовых потребителей ее пока нет.
Заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» по работе с органами власти и регионами Денис Волков сообщил, что существенная проблема на сегодняшний день заключается в том, что потребители практически не устанавливают приборы учета с телеметрией, что позволяет не всегда передавать либо искажать показания. «Подавляющее число приборов учета не приводят показатели к стандартным условиям по давлению и температуре газа. Выход из этих проблем мы видим во внедрении интеллектуальной системы учета газа. Для этого нужно передать полномочия по установке приборов учета поставщикам газа и параллельно решить ряд других вопросов, в том числе обеспечения сохранности приборов учета, доступа к ним. Необходимо определить финансовую схему этой реформы и унифицировать документы технического регулирования».
Заседание Экспертного совета по совершенствованию законодательства в сфере развития топливно-энергетического комплекса при Комитете СФ по экономической политике
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Юрий Важенин
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Заседание Экспертного совета по совершенствованию законодательства в сфере развития топливно-энергетического комплекса при Комитете СФ по экономической политике
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Валерий Рязанский
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Заседание Экспертного совета по совершенствованию законодательства в сфере развития топливно-энергетического комплекса при Комитете СФ по экономической политике
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Юрий Важенин
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Участники обсуждения отметили, что внедрение ИСУГ повысит дисциплину потребления газа и его оплаты, существенно повлияет на решение проблемы отрицательного разбаланса газа в ряде регионов. Установка таких приборов создаст возможность повышения безопасности использования газа в быту, так как их можно будет устанавливать в комплексе с датчиками загазованности.
В заседании приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, представители Министерства энергетики РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, ПАО «Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз».