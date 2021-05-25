Ю. Воробьев: Молодежный форум «Экосистема» в Череповце стал площадкой для создания новых экологических тенденций и практик

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор направил приветствие участникам первого Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема» в Череповце.

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области направил приветствие участкам первого Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема».

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Мероприятие прошло на территории Вологодской области в городе Череповце 24–25 мая. Основными участниками стали студенты и молодые специалисты в сфере защиты окружающей среды – инициативная молодежь, заинтересованная экологией и общественной деятельностью.

«Форум является не только профессиональной дискуссионной площадкой, но и выставкой лучших экологических практик и инициатив, которые подготовлены подрастающим поколением, имеющим собственные взгляды на актуальные вопросы сохранения окружающей среды», — отметил Юрий Воробьев.

Заместитель Председателя Совета Федерации выразил убеждение, что по итогам форума сообщество молодежи, вовлеченной в создание условий для развития благоприятной среды для жизни, пополнится новыми талантами.

В образовательные дни форума в рамках «прямой связи» с руководителями федеральных министерств и ведомств проведены обучающие семинары с молодежью по лучшим экологическим практикам.

Вопросы сохранения окружающей среды также будут подниматься в ходе предстоящего Невского экологического конгресса в Санкт-Петербурге.

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