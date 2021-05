Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Udział Prezydenta RP w Szczycie NATO w Brukseli – akredytacje [PL/EN]

Jednocześnie informujemy o konieczności złożenia wniosku akredytacyjnego na Szczyt NATO w Brukseli, akredytacje organizatorów będą dostępne do 6 czerwca 2021 roku do godz. 23.59, na stronie: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_183200.htm

Dziennikarzy zainteresowanych obsługą medialną wizyty w Brukseli prosimy o wypełnienie formularza akredytacyjnego KPRP do 26 maja 2021 roku (środa) do godz. 12.00 na stronie: https://www.prezydent.pl/dla-mediow/akredytacje-online/nato

Source: President of Poland in Polish