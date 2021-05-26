Актуальные вопросы совершенствования административно-процессуального законодательства рассмотрели в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Модератором «круглого стола» выступил А. Башкин.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области провел в режиме видеоконференции «круглый стол» на тему «Актуальные вопросы совершенствования административно-процессуального законодательства в РФ».

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Мероприятие организовано Комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с Комитетом СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности.

В обсуждении участвовали первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области представители Министерства юстиции РФ, МВД РФ, Верховного Суда РФ, Генеральной прокуратуры РФ, МЧС РФ, Федеральной службы судебных приставов, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Общественной палаты РФ, Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Федеральной палаты адвокатов, Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, научно-экспертного сообщества, общественных организаций и бизнес-структур.

Александр Башкин отметил, что действующее административное и административно-процессуальное законодательство нуждается в комплексном реформировании. «В настоящее время широкое внимание законодателей и правоприменителей приковано к подготовке нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Очевидно, что КоАП РФ, введенный в действие с 1 июля 2002 года, имеет существенные недостатки и пробелы. За эти годы в него внесено более пяти тысяч изменений», — сказал сенатор.

«Анализируя современное состояние российского административного и административно-процессуального законодательства, необходимо отметить, что большое количество поправок к нормам действующего КоАП РФ затрудняет его применение на практике. Разработка проектов нового кодекса, а также Процессуального кодекса об административных правонарушениях началась в марте 2019 года. Оба документа были официально представлены в конце января 2020 года», — сообщил парламентарий.

Александр Башкин отметил, что проекты обоих документов несколько раз отправлялись на публичные обсуждения, процесс их доработки продолжается и в настоящее время. Работа над новыми редакциями с учетом согласования между всеми заинтересованными государственными органами власти и организациями, а также с учетом предложений, поступивших в результате публичного обсуждения, пока не завершилась. Продолжается межведомственное согласование и процесс доработки текстов.

«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Александр Башкин

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Ирина Рукавишникова

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Александр Башкин

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Сенатор указал, что административно-процессуальное законодательство — это не только законодательство, регламентирующее порядок внесудебного разрешения дел об административных правонарушениях. Предметом его регулирования выступают и иные административные производства, осуществляемые в органах исполнительной власти и других административно-публичных органах, связанные с разрешением других административных дел как спорного, так и бесспорного характера. Административное судопроизводство также регулируется административно-процессуальным законодательством, основу которого в настоящее время составляет Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации.

«В этой связи хотелось бы услышать мнение о роли административного судопроизводства в жизни общества, его неразрывной взаимосвязи с административным и административно-процессуальным правом».

Ирина Рукавишникова подчеркнула, что работа над указанными документами ведется не первый год. «И это правильный подход, потому что каждая статья будущего кодекса получает выверенную формулировку, согласованную не только с заинтересованными органами государственной власти, но и с широким кругом общественности, с учеными, с представителями регионов, что важно, потому что достаточно большой сегмент в кодексе касается вопросов разграничения компетенции между РФ и субъектами РФ».

По ее словам, это уже восьмое совещание на площадке Совета Федерации, посвященное вопросам совершенствования процедурных моментов, связанных с КоАП. «И каждое из них рождает какие‑то предложения, которые внимательно изучаются в Министерстве юстиции».

«Со своей стороны отмечу несколько моментов, на которые обращали внимание представители субъектов Российской Федерации, и которые в ходе доработки проекта Процессуального кодекса РФ нашли свое отражение в его тексте. Урегулирование вопроса определения порядка хранения изъятых вещей и документов, изъятых должностными лицами органов исполнительной власти субъектов РФ. Согласно доработанной редакции проекта Процессуального кодекса изъятые вещи и документы до рассмотрения дела об административном правонарушении хранятся в порядке, установленном Правительством РФ, а не в порядке, установленном соответствующим федеральным органом исполнительной власти», — сказала парламентарий.

«Также устранен пробел в правовом регулировании статуса секретаря заседания, на котором рассматривается дело об административном правонарушении, и в административном, и в судебном порядке. Четко прописаны его обязанности. Теперь ему вменено в обязанность полно и правильно излагать в протоколе заседания принимаемые решения и действия участников производства по делу об административном правонарушении, имевшие место в ходе заседания».

Советник Министра юстиции РФ, ответственный секретарь межведомственной рабочей группы по подготовке нового КоАП РФ Денис Новак проинформировал о ходе работы над проектом Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях. Он сообщил, что еще в ходе подготовки концепции кодекса было принято решение выделить процедурные процессуальные положения, которые сейчас находятся в действующем КоАП, в отдельный процессуальный кодекс.

Денис Новак рассказал об основных новеллах нового кодекса, отметив, что все они основаны на положениях концепции реформирования законодательства об административных правонарушениях. Так, появляется положение о восстановлении в правах лица, которое было незаконно привлечено к административной ответственности, а также лица, в отношении которого незаконно были применены меры обеспечения производства по делу. «Это аналог института реабилитации в уголовно-процессуальном законодательстве».

Один из важных моментов – дополнение положений Процессуального кодекса правилами об относимости и допустимости доказательств, которые содержатся и в других процессуальных кодексах РФ. Прямо говорится, что недопустимыми являются доказательства, полученные с нарушениями закона, в том числе при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий, а также в случаях, когда средства автоматической фото- и видеофиксации не соответствуют установленным требованиям.

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