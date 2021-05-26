А. Майоров: Наш Комитет продолжит работу по обеспечению эффективного контроля подлинности коньячных дистиллятов, ввозимых на территорию РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Министерство финансов РФ проинформировало Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию о сроках принятия национального стандарта по идентификации винодельческой продукции, в том числе коньяка и коньячных дистиллятов.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия сообщил, что по поручению Председателя Совета Федерации в Комитете СФ ведется работа по обращению некоммерческой организации «Союзконьяк» по вопросу обеспечения контроля подлинности коньячных дистиллятов, ввозимых на территорию Российской Федерации.

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Сенатор отметил, что длительный период изготовления коньяка и коньячных дистиллятов исключительно из виноградного сырья с выдержкой в дубовых бочках, а также значительно более высокая их стоимость по сравнению с крепкими алкогольными напитками на основе этилового спирта из зернового сырья, обуславливают высокий уровень фальсификации.

«Ситуация усугубляется отсутствием стандартизованных методик, позволяющих определить такие способы фальсификации, как добавление в коньяк этилового спирта из зернового сырья, завышение сроков выдержки коньяка и указание недостоверных данных о месте происхождения сырья, использованного для изготовления коньяка», — сказал Алексей Майоров.

Кроме того, продолжил он, в рамках единого рынка Евразийского экономического союза затруднено осуществление контроля коньячных дистиллятов.

«В этой связи важно провести работу, направленную на обеспечение ускорения разработки эффективных методик выявления фальсификации коньяка и коньячных дистиллятов, в том числе в части утверждения Росстандартом в возможно короткие сроки разрабатываемого Росалкогольрегулированием и НКО «Союзконьяк» нового национального стандарта, устанавливающего критерии для определения фальсификации коньячных дистиллятов и коньяка», — считает сенатор.

По словам Алексея Майорова, после утверждения указанного стандарта также необходимо будет принять меры по организации его масштабного применения федеральными органами исполнительной власти при проведении контрольных мероприятий в отношении коньяка и коньячных дистиллятов на всех стадиях их обращения на территории Российской Федерации. При этом необходимо решить вопрос его применения всеми государствами-членами Евразийского экономического союза, добавил парламентарий.

Профильный Комитет СФ по итогам рабочих консультаций с представителями НКО «Союзконьяк» подготовил и направил в адрес Министерства финансов РФ и Росстандарта обращения о необходимости принятия мер по ускорению проведения установленных процедур по разработке и утверждению данного стандарта, сообщил Алексей Майоров.

Министерство финансов проинформировало Комитет СФ о том, что в настоящее время Союзом производителей коньяка «Союзконьяк» совместно с Росалкогольрегулированием разрабатывается проект национального стандарта «Продукция винодельческая (коньяки, бренди и сырье для их производства: винные дистилляты, в том числе коньячные, виноградные дистилляты, винные спирты, виноградные спирты). Идентификация». Его принятие предполагается в июне 2021 г., а в декабре этого года – введение в действие на территории Российской Федерации соответствующего межгосударственного стандарта, позволяющего определить наличие спиртов невиноградного происхождения в коньячных дистиллятах, сказал сенатор.

«Комитет продолжит активное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по решению задачи обеспечения эффективного контроля подлинности коньячных дистиллятов, ввозимых на территорию Российской Федерации», — подчеркнул Алексей Майоров.

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