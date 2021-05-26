Выступление Министра В.Макея на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики с участием Главы белорусского государства

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

26 мая 2021 г.



Уважаемый Президент Республики Беларусь!

Уважаемые участники!

То, что сегодня происходит на западном фланге Беларуси, абсолютно не укладывается в нормальную картину международных и межгосударственных отношений. Бессмысленно пытаться объяснить это классическими парадигмами, завязанными на прагматичность, интересы людей, сохранение мира и стабильности в регионе. Все это напрочь отметается рядом наших так называемых партнеров.

Едва ли не любая сфера сотрудничества с нашей страной политизируется Западом.

Поэтому надо говорить прямо: сегодня мы под благовидными правозащитными предлогами наблюдаем попытку лишения Беларуси завоеванного ею за четверть века суверенитета, целенаправленную атаку на нашу независимость со стороны западных стран. Нормальные с точки зрения здравого смысла интересы самого Запада и его граждан, равно как и наших соотечественников, молниеносно и без колебаний приносятся в жертву ради достижения указанной цели.

И это не страшилки и не искусственное создание образа внешнего врага.

Процитирую экс-советника бывшего президента США по национальной безопасности Джона Болтона, сказанные буквально две недели назад (13 мая, журнал «Нэшнл Ревю»): «Украину и Беларусь следует принять в НАТО для того, чтобы ликвидировать «серую зону», которая возникла между Россией и странами Североатлантического альянса… Беларусь – это самая сложная задача из всех, членство в альянсе в течение довольно долгого времени было немыслимо. Однако, как бы трудно это ни было, США не могут оставить ее Москве без возражений». (Конец цитаты).

Это слова отставного чиновника, но он является рупором реальных настроений, бытующих ныне в Вашингтоне и на Западе в целом. И заметьте, речь здесь не о правозащитных ценностях, а о конкретных интересах.

Такова сегодня геополитическая реальность для нашей страны.

Все мы помним: на Всебелорусском народном собрании был четко провозглашен курс на внешний и внутренний диалог, многовекторность. Это все поддержали.

Сегодня идет процесс конституционной реформы, инклюзивный диалог, о котором так много пеклись некоторые наши партнеры. В нем участвуют и представители конструктивной оппозиции. Обозначен четкий график этой работы, которая происходит максимально транспарентно.

Даже и близко не рухнула экономика, страна развивается, несмотря на агрессивное противодействие. Пусть медленно и постепенно, но происходит здоровое созревание гражданского общества, социальная нормализация.

Объективно, как бы ни хотелось беглым врагам независимой Беларуси, наша страна не попала в изоляцию. Мы поддерживаем конструктивные отношения с подавляющим большинством своих партнеров на разных континентах.

Наша открытость и настроенность на конструктивное решение возникающих вопросов доведена до внешних партнеров на разных уровнях. Однако, к сожалению, наши объективные аргументы хотят слышать не все.

Конкретные действия ряда западных политиков показывают, что после провала попытки с наскока взять под контроль Беларусь, в ход пошли другие инструменты: санкции (готовится 4-й пакет), провокации, финансовая подпитка и содержание беглых «марионеток» и «петрушек».

В отношении этих беглых Запад, надо признать, рафинированно действует по известному принципу из романа Ф.И.Достоевского «Бесы»: “Кто проклянет своё прошлое, тот уже наш”.

Они все уже их!

Различные сценарии по дестабилизации ситуации радикальными и силовыми методами прорабатываются с одной целью – превратить Беларусь в страну-изгоя.

Примеров – масса.

Огульное шельмование государства, народа, руководства стало обычным явлением на Западе.

Жесткое давление оказывается на наши посольства в ряде так называемых «правовых» государств Европы. Доходит до психологических и физических угроз, оскверняются здания. При этом местные власти предпочитают «не замечать» подобных действий либо реагируют с опозданием.

Охрана здания нашего Посольства в Вильнюсе вообще открыто заявила, что получила указание «не реагировать» от политического руководства государства и Департамента государственной безопасности.

Истерия дошла до прямого надругательства над утвержденными на Всенародном референдуме государственными символами, то есть читай – над чувствами белорусского народа.

А как вам предложение латвийского депутата, представителя культурной богемы взять в заложники сборную Беларуси по хоккею? Действительно показатель культурного развития латвийских политиков!

И, как ни прискорбно, наша соседка-Украина бежит впереди планеты всей в санкционном давлении на Беларусь, стремясь заслужить похвалу от известных покровителей.

Все это нельзя назвать по-другому кроме как глумлением над соседом, который никогда не доставлял проблем и всегда строил с тобой конструктивные отношения.

Фактически царит «закон джунглей». Такой подход совершенно неприемлем не только с точки зрения международного права, но и с элементарных позиций нравственности и морали. Белорусская сторона никогда не опускалась до такой низости.

Хотя, может быть, и хорошо, что некоторые показали свое истинное лицо. Инцидент с флагом привел к взрыву патриотизма, в том числе и в социальных сетях.

Это еще больше нас консолидирует и откроет глаза той части общества, которая поддалась на красивую, но пустую риторику о благих мотивах, прикрывающих откровенно агрессивные поступки.

Надеюсь, теперь многим станет более понятно, какой “суверенитет” они нам готовят: «Мы не только будем говорить вам, что делать, но и под каким флагом жить».

Беларусь хотят превратить в лимитрофное государство.

Честно говоря, мне лично это напоминает методы отдельных террористических организаций, которые в совсем недавнем прошлом также активно всем меняли флаги и насаждали Всемирный халифат.

На этом фоне искренне удивляет лицемерие деятелей, заявляющих, что, мол, санкции точечные, они только ради того, чтобы наказать режим. На самом деле санкции уже не касаются «режима», они касаются жизни и комфорта каждого белоруса. Они четко нацелены на разрушение экономики и в конечном итоге на уничтожение государственности.

Приведу в этом контексте цитату Верховного представителя ЕС Ж.Борреля: «Мы должны осторожно относиться к нашей внешней политике. Чтобы она не стала лишь политикой санкций, потому как санкции сами по себе не являются политикой».

Красивые слова, но, когда стоит четкая цель «подчинить», об этой логике напрочь забывают.

Если отбросить всю мишуру, то у ряда наших контр-партнеров диалог заключается исключительно в обсуждении одного вопроса: какие еще шаги предпринять по ухудшению жизни простых белорусов, чтобы они в итоге своими руками не просто свергли власть, а «подсадили» на трон подобранных за рубежом «уток».

Здесь уже много говорилось об инциденте с самолетом. Не буду повторяться. Но принципиально важен один момент.

Допустим, вы озвучили политические претензии к властям, но что нарушила ОАО “Белавиа”? За что вы наказываете людей? При чем здесь добропорядочная авиакомпания, которая перевозит граждан?

Это же ведь та компания, которую вы (шведы, англичане, американцы, прибалты, украинцы и многие другие) публично благодарили за содействие в эвакуации своих граждан в разгар пандемии!

Сегодня налицо кризис доверия. Мы длительное время терпели, но сейчас надо сказать открыто: с нашей стороны, не только со стороны власти, но и обычных людей, практически нет доверия к ряду партнеров, которые последовательно ведут двойную, лицемерную игру.

В этих условиях мы вынуждены и будем жестко реагировать на любые недружественные шаги в наш адрес.

Мы рассматриваем возможность приостановки взаимодействия с ЕС по вопросам борьбы с нелегальной миграцией, оргпреступностью, обеспечения ядерной безопасности. Ограничения могут коснуться политических фондов, гуманитарных программ, НПО стран ЕС, действующих на территории Беларуси. Тем более что недавно известные пранкеры очень ярко показали механизм финансирования подрывных сил в Беларуси и России.

На фоне ужесточения санкционного давления может потерять всякий смысл дальнейшее участие нашей страны в Восточном партнерстве.

При этом очевидно, что дальнейшая эскалация ситуации ни к чему хорошему не приведет. В проигрыше останутся все. Такой сценарий имеет только негативные последствия.

Несмотря на потуги ястребов и политиканов, которых не заботит будущее нашего европейского региона, мы как ответственный партнер все же продолжим искать пути конструктивного взаимодействия. Если у европейских политиков нет ответственности за судьбы своих граждан и долгосрочных интересов государств, то мы будем опираться на интересы наших народов, которые всегда хотели жить в мире и спокойствии, делать бизнес и путешествовать друг к другу.

Поэтому хотелось бы еще раз призвать наших западных партнеров одуматься, проявить благоразумие и прекратить нападки на суверенитет соседней страны, разрушение ее государственности.

Проблемы должны решаться за столом переговоров, а не через нагнетание конфронтации и давления. Это – наша позиция.

Но сегодня мы должны четко осознавать, что против Беларуси развязана не только информационная, но и экономическая война, в которой мы просто обязаны консолидированно, вместе выстоять!

Благодарю за внимание.

Люблю Беларусь!

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