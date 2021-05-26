В. Матвиенко выступила с инициативой создания Экологического кодекса

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ рассказала о приоритетах природоохранной повестки накануне проведения IX Невского международного экологического конгресса.

На сегодняшний день законодательная база в сфере охраны окружающей среды в России в целом сформирована, она соответствует современным реалиям, международным стандартам и практикам. Вместе с тем, экологическое законодательство нуждается в совершенствовании и систематизации.

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Такое мнение выразила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга накануне проведения IX Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге.

«В течение последних лет Федеральное Собрание придает большое значение работе по совершенствованию законодательства в сфере экологии. Внимание Президента РФ, Правительства России, парламентариев к экологической теме позволило сформировать консолидированный подход, определить приоритетность природоохранной повестки, выработать государственную программу по ее реализации», — сказала спикер СФ.

Она отметила, что реализация национального проекта «Экология» играет важную роль, в последнее время были приняты документы, определившие порядок обращения с отходами производства, потребления, ликвидации накопленного экологического вреда. «Реализация этих законов позволит в ближайшие годы кардинально поменять ситуацию. Мы приняли целый ряд документов, для реализации которых сейчас разрабатываются нормативные акты. Готовится очень важный законопроект о гарантиях конституционного права каждого гражданина иметь информацию о состоянии окружающей среды. В повестке – подготовка закона об усилении финансовой ответственности предприятий, которые наносят экологический ущерб. Об этом говорил Президент РФ в Послании Федеральному Собранию».

По инициативе Совета Федерации подготовлена программа совершенствования законодательства в сфере обращения леса, напомнила спикер СФ. «Вместе с Правительством подготовлен целый ряд поправок в Лесной кодекс – для создания единой системы контроля за оборотом леса. Продолжается работа по наведению порядка, прекращению незаконных вырубок, обеспечению восстановления лесов. Благодаря поправкам в законодательство процесс пошел очень активно».

Вопросы экологии пронизывают очень многие сферы, подчеркнула Валентина Матвиенко. «Пришло время систематизировать экологическое законодательство, сделать его понятным и доступным», — считает спикер СФ.

По ее мнению, законы, направленные на сохранение природы, которые регулируют деятельность в разных сферах, направлениях и отраслях, касаются промышленности и поведения граждан, целесообразно свести в единый документ – Экологический кодекс. «В самое ближайшее время будем обсуждать эту тему», — сказала глава СФ.

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