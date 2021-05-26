В. Новожилов выступил с отчетом перед Архангельским областным Собранием депутатов о работе в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Семь законодательных инициатив Архангельского областного Собрания депутатов поддержаны решением Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области выступил с отчетом о своей работе в Совете Федерации перед Архангельским областным Собранием депутатов.

По словам сенатора, 2020 год запомнился большой законодательной работой для оперативной поддержки экономики и граждан в условиях пандемии, а также голосованием по поправкам в Конституцию РФ.

Поправки к Конституции сделали нашу государственную политическую систему более сбалансированной, устойчивой, эффективной

«Весной был одобрен блок законов, направленных на поддержку семей с детьми, на рост доступности лекарственных препаратов, и ряд других. Одобрены поправки в Трудовой кодекс РФ, уточнившие понятие удаленной работы и установившие гарантии по оплате труда дистанционных работников. Поправки к Конституции сделали нашу государственную политическую систему более сбалансированной, устойчивой, эффективной. Они определили, что основным ориентиром для органов власти всех уровней является забота о человеке», — подчеркнул Виктор Новожилов.

Он напомнил, что знаковым событием прошедшего года стала сентябрьская встреча Президента России с законодателями. Глава государства четко обозначил приоритеты федерального бюджета, поставил перед сенаторами задачу учесть все социальные обязательства перед нашими гражданами, обязательства государства при работе над главным финансовым документом страны. «В итоге удалось предусмотреть в бюджете необходимое финансирование всех расходов на реализацию национальных проектов, послания Федеральному Собранию, в работе над которым также активное участие принимал Совет Федерации».

Виктор Новожилов проинформировал, что в рамках работы в Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию принял активное участие в разработке «дорожной карты» реализации доктрины продовольственной безопасности. Среди наиболее важных законов: внесение изменений в федеральные законы «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «Об образовании в Российской Федерации». Благодаря этим законам все школьники начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием.

В 2020 году сенатор доложил о семи законодательных инициативах Архангельского областного Собрания депутатов. Все они поддержаны решением комитета Совета Федерации. По поручению председателя Совета Федерации Виктор Новожилов провел работу по брендированию «Каргопольской игрушки».

Одна из ключевых форм работы Совета Федерации – «Правительственный час». В рамках этого мероприятия на заседаниях Совета Федерации сенатор затрагивал вопросы, которые очень актуальны для Архангельской области. Это — здравоохранение, развитие сети интернет, таможенное регулирование.

«Некоторые из наболевших проблем удается сдвинуть с мертвой точки, например вопрос, связанный с развитием телекоммуникационной инфраструктуры на северных территориях», — сообщил сенатор.

По его словам, планы работы на 2021 год связаны с преодолением последствий пандемии, восстановлением экономики и адресной поддержкой граждан, поддержкой сельского хозяйства.

«Комитет, в котором я работаю, обратился в Правительство РФ с рекомендацией рассмотреть вопрос о возможности обеспечения финансирования госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в объемах, первоначально установленных в её паспорте. Сельское хозяйство должно быть нашей приоритетной отраслью и защищённой статьёй бюджета», — заключил Виктор Новожилов.

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