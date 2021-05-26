Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Восточный26.05.2021 16:40

В районе падения в Якутии обнаружены фрагменты головного обтекателя ракеты «Союз-2»

В районе падения на территории Алданского района Республики Саха, Якутия поисковой группой Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») совместно со Службой спасения Республики Саха обнаружены ещё два фрагмента головного обтекателя ракеты-носителя «Союз 2», запущенной в рамках пусковой кампании OneWeb 25 марта 2021 года.

В поисковых работах используются комплексы беспилотных летательных аппаратов. Головной обтекатель ракеты «Союз 2», выкрашенный в белый цвет, удалось найти после схода снежного покрова в районе падения.

В настоящий момент поисковые работы продолжаются. Службой спасения подготовлена вертолетная площадка для эвакуации первого фрагмента. Фрагменты головного обтекателя после вывоза из района падения складируют в доставленный с космодрома контейнер. Все работы в районах падения проводятся с участием представителей Минэкологии Якутии и администрации Алданского района.

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