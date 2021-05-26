Source: Russia Federal Space

#Гонец#Вебинар#Павел Черенков26.05.2021 04:10

«Гонец» принял участие в вебинаре «Космические технологии и искусственный интеллект для финансового сектора»

Спутниковая система «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») приняла участие в вебинаре «Космические технологии и искусственный интеллект для финансового сектора». Мероприятие было проведено ТЕРРА ТЕХ, дочерней компанией холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Роскосмос), совместно с ведущими мировыми операторами спутников дистанционного зондировании Земли, компаниями-лидерами в области поставки и обработки геопространственных данных, Спутниковой системой «Гонец» и при участии Промсвязьбанк.

Участники вебинара продемонстрировали практические подходы к решению задач в области контроля действующих и потенциальных заемщиков, мониторинга застрахованных активов и территорий и информационно-аналитического сопровождения инвестиционной деятельности компаний с применением космических технологии дистанционного зондировании Земли и спутниковой связи.

Одним из докладчиков на вебинаре выступил генеральный директор Спутниковой системы «Гонец» Павел Черенков, который сделал презентацию на тему: «Цифровые сервисы спутниковой системы „Гонец“ в интересах финансовых учреждений, предприятий нефтегазовой отрасли и страховых компаний».

MIL OSI