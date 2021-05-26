Г. Карасин провел встречу с председателем Комиссии по иностранным делам и миграции Сената Итальянской Республики

Source: Russia – Council of the Federation

Совместная работа российских и итальянских парламентариев должна способствовать созданию новой атмосферы в двусторонних отношениях, отметил сенатор.

Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области провел встречу с председателем Комиссии по иностранным делам и миграции Сената Итальянской Республики Вито Петрочелли.

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«Двусторонние отношения между Россией и Италией отличает устойчивость, основанная на богатой истории. Подход наших итальянских коллег-парламентариев всегда отличался сбалансированной и неконфронтационной позицией. Это проявлялось, например, в призывах отказаться от автоматизма в продлении антироссийских санкций», — подчеркнул сенатор в своем выступлении.

Он выразил надежду, что совместная работа российских и итальянских парламентариев поможет созданию новой атмосферы не только в двусторонних отношениях, но и в целом со странами Европейского Союза.

Григорий Карасин с удовлетворением отметил активизацию торгово-экономического и гуманитарного двустороннего сотрудничества. В частности, высокую заинтересованность итальянских деловых кругов в участии в таких авторитетных мероприятиях как Петербургский международный экономический форум в июне и международная промышленная выставка «Иннопром» в июле в Екатеринбурге, а также совместное проведение в 2021–2022 годах «перекрестного» Года музеев Россия – Италия.

Глава Комитета Совета Федерации высоко оценил взаимодействие двух стран в борьбе с COVID-19 и подчеркнул, что с самого начала оно носило очень предметный, сфокусированный характер между нашими научно-медицинскими сообществами и помогло ослабить остроту эпидемии, которая охватила весь мир.

Со своей стороны, Вито Петрочелли выступил за всестороннее развитие отношений двух стран и контактов между итальянскими и российскими парламентариями.

Встреча Григория Карасина с председателем Комиссии по иностранным делам и миграции Сената Итальянской Республики Вито Петрочелли

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Встреча Григория Карасина с председателем Комиссии по иностранным делам и миграции Сената Итальянской Республики Вито Петрочелли

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Встреча Григория Карасина с председателем Комиссии по иностранным делам и миграции Сената Итальянской Республики Вито Петрочелли

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Встреча Григория Карасина с председателем Комиссии по иностранным делам и миграции Сената Итальянской Республики Вито Петрочелли

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Особое внимание председатели профильных комитетов уделили участию в Третьем Евразийском женском форуме, в рамках которого запланирована дискуссионная площадка «Россия – Италия: диалог культур», и Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу.

Касаясь дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества, собеседники договорились в ближайшее время согласовать ключевые темы двусторонней и международной повестки дня для обсуждения на совместном заседании Комитета Совета Федерации по международным делам и Комиссии по иностранным делам и миграции Сената Итальянской Республики. Такое заседание намечено провести во второй половине 2021 года.

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