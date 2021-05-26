К. Косачев выступил в рамках специальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности

Source: Russia – Council of the Federation

Из международных отношений исчезли равенство, уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела, считает сенатор.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл выступил в рамках специальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности, которую организаторы рассматривают в качестве продолжения особого формата Конференции, начатого в феврале с участием президентов США и Франции, а также федерального канцлера Германии. Разговор был полностью посвящен отношениям России и Запада.

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Во вступительном слове Константин Косачев отметил, что Россия считает одной из причин сложившегося кризиса в отношениях опасную зацикленность Запада на монополярности мироустройства.

«Выступая за партийный плюрализм во внутренней политике, в международных отношениях Запад парадоксальным образом пытается установить своего рода «однопартийную» модель. Десятилетиями Запад сужал пространство применения принципов демократии в мире, оставляя их только для внутреннего потребления», — отметил сенатор.

Поэтому, по мнению Константина Косачева, из международных отношений исчезли равенство, уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела.

Константин Косачев выступил в рамках специальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности

Для того, чтобы вернуться к взаимоуважительному диалогу, как полагает вице-спикер СФ, необходимо отказаться от концепции порядка, основанного на правилах и вернуться к системе, основанной на праве, и запустить диалоговые механизмы, целью которых должен быть на первом этапе возврат к принципам Хельсинки-1975 (мирное сосуществование), а затем — к принципам Парижской Хартии для Новой Европы-1990 (неделимость безопасности и всеобъемлющее сотрудничество).

В последующей дискуссии выступили и задавали вопросы российскому парламентарию известные политики и эксперты – бывший канцлер Австрии Вольфганг Шюссель, статс-министр МИД ФРГ Нильс Аннен, бывший посол США в России Майкл Макфол, член комитета по международным делам Палаты лордов Великобритании Арминка Хелик, директор Французского института международных отношений Тома Гомар, Президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин.

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