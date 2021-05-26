Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в видеоконференции, приуроченной к этой дате.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края приняла участие в видеоконференции, приуроченной к 45-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Филиппины.

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Организаторами мероприятия выступили Центр АСЕАН при МГИМО и Институт загранслужбы Филиппин (FSI).

В ходе конференции состоялось обсуждение широкого спектра вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области политики и безопасности, межпарламентские, торгово-экономические и культурные связи.

Открывая конференцию, заместитель Министра иностранных дел Филиппин Элизабет Буэнсусесо осветила основные вехи развития российско-филиппинских отношений и обозначила перспективы сотрудничества. Она подчеркнула, что на сегодняшний день контакты между двумя странами развиваются особенно интенсивно, в том числе в рамках двустороннего взаимодействия на международных и региональных площадках. Заместитель Министра иностранных дел России Игорь Моргулов отметил, что Россия рассматривает Филиппины как одного из ключевых партнеров в регионе ЮВА, придает особое значение развитию двустороннего сотрудничества и выступает за сохранение центральной роли АСЕАН в регионе.

Людмила Талабаева является руководителем группы по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Конгресса Республики Филиппины. В своем видеообращении она выделила ключевые площадки, в рамках которых развивается межпарламентское взаимодействие между странами, в том числе по линии России и АСЕАН.

По словам сенатора, в последние годы межпарламентские связи приобрели новую динамику, а парламентская группа сотрудничества по составу является одной из крупнейших и объединяет сенаторов большинства регионов России и их филиппинских коллег.

«Азиатско-тихоокеанский вектор международного сотрудничества для России имеет приоритетное значение, поскольку три четверти российской территории расположены в Азии, и перспективы социально-экономического развития Российской Федерации связываются именно с этим регионом», — отметила Людмила Талабаева.

«Межпарламентское взаимодействие является важной основой сотрудничества между государствами и, учитывая широкий интерес наших законодателей друг к другу, а также большие перспективы сотрудничества между нашими странами, мы всегда рады расширению контактов на самой высоком парламентском уровне», — сказала сенатор.

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