Source: Russia – Council of the Federation

Делегация СФ примет участие в IX Невском международном экологическом конгрессе.

Делегация Совета Федерации во главе с Председателем СФ Валентиной Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга примет участие в IX Невском международном экологическом конгрессе.

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В составе делегации – первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин, ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области заместители Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области и Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатели комитетов верхней палаты, сенаторы РФ.

Конгресс состоится 27–28 мая в Санкт-Петербурге. Мероприятие проводится Министерством природных ресурсов и экологии РФ под эгидой Совета Федерации при участии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, оператор мероприятия — Фонд Росконгресс.

В форуме примут участие заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, БегловАлександр ДмитриевичГубернатор Санкт-Петербурга руководители и представители федеральных и региональных органов власти, крупных компаний, зарубежные гости. Большая часть мероприятий пройдет в очном формате, предусмотрена также возможность онлайн участия.

«Проблемы экологии, изменения климата – один из важнейших современных вызовов. Его можно поставить в один ряд с борьбой с терроризмом, киберпреступностью, другими новыми вызовами. Справиться с ним можно только сообща, с участием всех заинтересованных государств. Необходимо расширять международное сотрудничество в экологической сфере, повышая главенствующую роль ООН», — считает Валентина Матвиенко.

Как отметила глава СФ, Россия может стать драйвером международной экологической и климатической повестки. «Это обусловлено, в том числе, объективными причинами. Площадь территории России — самая большая в мире, мы обладаем 20 процентами всех лесных массивов, составляющих легкие планеты, занимаем одно из ведущих мест по запасам пресной воды, большими энергоресурсами. Ряд регионов РФ находятся в Арктической зоне. Все это определяет ключевую роль нашей страны в экологической повестке».

Невский конгресс – уже состоявшаяся, признанная в мире эффективная площадка. Здесь идет серьезный профессиональный диалог о проблемах, путях их решения, лучших мировых практиках в области охраны окружающей среды и возможности их распространения

По словам главы СФ, форум направлен на развитие международного сотрудничества в сфере экологии, решение ряда конкретных проблем. «Невский конгресс – уже состоявшаяся, признанная в мире эффективная площадка, где собираются политики, парламентарии, эксперты, представители общественных организаций. Здесь идет серьезный профессиональный диалог о проблемах, путях их решения, лучших мировых практиках в области охраны окружающей среды и возможности их распространения».

В первый день форума пройдут 10 тематических «круглых столов», посвященных актуальным экологическим вопросам. Среди них – интегрированное управление водными ресурсами, экологическое просвещение и экотуризм, обмен опытом в сфере национальных стратегий и проектов в области экологии и охраны окружающей среды, новая климатическая политика, лесные ресурсы, проблемы Арктики, «зеленая» энергетика, экономика замкнутого цикла, современные вызовы и решения в сфере экологической безопасности, «зеленые» финансы.

28 мая состоится пленарное заседание Невского конгресса, темой которого станет «Экология планеты – устойчивое развитие».

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