Олег Матыцин обсудил с Министром спорта Саудовской Аравии вопросы сотрудничества в сфере спорта

Source: Russia Ministry of Sport
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в ходе рабочего визита в Эр-Рияд встретился с Министром спорта Королевства Саудовской Аравии принцем Абдельазизом Бен Турки Бен Фейсалом Аль Саудом.
В рамках мероприятия, прошедшего в резиденции Министра спорта Саудовской Аравии, стороны затронули перспективы и основные направления сотрудничества в области спорта, подчеркнув необходимость активизации данного направления.
Договорились о шагах по усилению контактов, подготовке Плана действий по реализации Меморандума 2003 года и создании отдельной рабочей группы по спорту в рамках совместной российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Кроме этого, стороны обсудили развитие массового спорта и вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом, а также вопросы, связанные с подготовкой и реализацией стратегических программных документов отрасли.
Саудовский Министр подчеркнул заинтересованность в обмене опытом с Россией в области организации крупных международных турниров. Обсуждались также планы по развитию отдельных зимних видов спорта в Саудовской Аравии.
Олег Матыцин заявил о готовности совместно работать с партнёрами над развитием студенческого спорта и реализацией программ спортивных обменов.
Пресс-служба Минспорта России