Олег Матыцин обсудил с Министром спорта Саудовской Аравии вопросы сотрудничества в сфере спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в ходе рабочего визита в Эр-Рияд встретился с Министром спорта Королевства Саудовской Аравии принцем Абдельазизом Бен Турки Бен Фейсалом Аль Саудом.

В рамках мероприятия, прошедшего в резиденции Министра спорта Саудовской Аравии, стороны затронули перспективы и основные направления сотрудничества в области спорта, подчеркнув необходимость активизации данного направления.

Договорились о шагах по усилению контактов, подготовке Плана действий по реализации Меморандума 2003 года и создании отдельной рабочей группы по спорту в рамках совместной российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Кроме этого, стороны обсудили развитие массового спорта и вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом, а также вопросы, связанные с подготовкой и реализацией стратегических программных документов отрасли.

Саудовский Министр подчеркнул заинтересованность в обмене опытом с Россией в области организации крупных международных турниров. Обсуждались также планы по развитию отдельных зимних видов спорта в Саудовской Аравии.

Олег Матыцин заявил о готовности совместно работать с партнёрами над развитием студенческого спорта и реализацией программ спортивных обменов.

Пресс-служба Минспорта России

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