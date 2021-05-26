О встрече Посла Беларуси П.Утюпина с заместителем Министра иностранных дел Казахстана

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

26 мая 2021 г.



25 мая 2021 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Казахстан Павла Утюпина c заместителем Министра иностранных дел Казахстана Маратом Сыздыковым.

В ходе беседы обсуждены состояние и перспективы развития белорусско-казахстанского сотрудничества в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах.

Стороны рассмотрели итоги состоявшегося 24 мая 2021 г. заседания Межправительственной Белорусско-Казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Особое внимание на встрече было также уделено повестке предстоящих в нынешнем году двусторонних контактов.

версия для печати

MIL OSI