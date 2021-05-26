Павел Сниккарс принял участие в запуске солнечной электростанции на территории Волгоградского НПЗ «Лукойла»

Source: Russia Ministry of Energy

Волгоград, 26 мая. – Павел Сниккарс принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию солнечной электростанции «Нефтетазовская СЭС 20 МВт» на территории предприятия «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

Солнечная электростанция построена в рамках программы поддержки «зелёной» энергетики с использованием долгосрочного договора о предоставлении мощности (ДПМ ВИЭ). Степень локализации оборудования, которое установлено на СЭС, составляет не менее 70%.

«За последние годы в стране был создан реально работающий механизм поддержки возобновляемой энергетики, в том числе благодаря этому крупные промышленные потребители активно строят собственную ВИЭ-генерацию. В этом плане показательно, что «Лукойл» реализовал уже второй проект солнечной энергетики», – сказал Павел Сниккарс.

«Нефтетазовская СЭС 20 МВт» является второй солнечной электростанцией, построенной на незадействованной в производстве территории Волгоградского НПЗ. Первая СЭС мощностью 10 МВт была введена в эксплуатацию в 2018 году.

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