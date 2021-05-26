Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Сколково#Константин Шадрин26.05.2021 14:37

Роскосмос запустил отраслевой акселератор по цифровым технологиям

Госкорпорация «Роскосмос» и Фонд «Сколково» запустили акселератор цифровых и информационных технологий, основными задачами которого являются поиск новых цифровых технологий и привлечение команд к сотрудничеству с предприятиями российской ракетно-космической промышленности.

Об этом в ходе конференции Startup Village объявили директор Департамента цифрового развития Госкорпорации «Роскосмос» Константин Шадрин и Вице-президент Сколково, Исполнительный директор кластера передовых производственных технологий, Алексей Беляков. Отраслевой акселератор ориентирован на поиск и развитие проектов по направлениям реализации стратегии цифровой трансформации Госкорпорации «Роскосмос»:

Цифровая система управления;

Цифровизация производств и жизненного цикла изделий;

Цифровая система управления данными;

Цифровая корпоративная культура;

Цифровые продукты и сервисы.

«Создание отраслевого акселератора является плановым мероприятием в рамках реализации стратегии цифровой трансформации Роскосмоса. Качественным отличием нашего акселератора, который мы запускаем совместно с Фондом „Сколково“, станет прохождение всех этапов жизненного цикла, начиная от скаутинга и заканчивая промышленным внедрением, — подчеркнул Константин Шадрин. — В ходе акселерационной программы Роскосмос предложит „стартапам“ доступ к тестовым полигонам с реальными или максимально приближенными к реальным данным, пилотирование проектов в отраслевых организациях, а также экспертную поддержку на всем жизненном цикле».

«На наш взгляд, стратегически важные отрасли промышленности нуждаются в новых технологических решениях извне, — сказал Алексей Беляков. Сколково уже не первый год осуществляет подбор „стартапов“, поддержку в выстраивании корпоративных технологических стратегий и инновационной инфраструктуры для крупнейших корпораций. Теперь свой успешный опыт мы сможем повторить уже в масштабе всей ракетно-космической отрасли».

Узнать подробности об условиях участия в акселераторе, а также подать заявку можно на сайте.

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