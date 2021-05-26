Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Буран26.05.2021 10:54

Ситуация с кораблями «Буран» требует скорейшего разрешения

В связи с очередным проникновением неустановленных лиц на неиспользуемый с начала 90-х годов объект космодрома Байконур, где находятся макеты советского орбитального корабля-ракетоплана многоразовой транспортной космической системы «Энергия — Буран», а также вторая лётная машина «Буран», российская сторона вынесет вопрос сохранения уникальных объектов на космодроме Байконур на ближайшее заседание Межправительственной казахстанско-российской комиссии по Байконуру.

По мнению Госкорпорации «Роскосмос», необходимо оперативно принять решение о передаче уникальных объектов в один из музеев космонавтики. Роскосмос готов обсуждать условия такого решения.

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