Совещание о ходе выполнения гособоронзаказа

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый вечер!

Мы продолжаем нашу работу и сегодня рассмотрим, как идёт реализация государственного оборонного заказа.

Понимаем, что эпидемия коронавируса оказала серьёзное влияние на экономику – только что с коллегами из Правительства ещё раз об этом говорили. С непростыми проблемами столкнулись и предприятия оборонно-промышленного комплекса, хотя мы их поддерживали – так же как и гражданскую часть нашей промышленности, – и своевременно принятые меры позволили сохранить ритмичность и устойчивость работы всех производственных процессов, требуемые темпы проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, серийного производства, модернизации и ремонта вооружения и техники. В результате задания гособоронзаказа в прошлом году были выполнены на 99,8 процента – это хороший показатель.

Обращаю внимание: важно и впредь чётко в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники, особенно с длительными технологическими циклами производства. Имею в виду прежде всего, конечно, технику для Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота. Вчера мы говорили и по другим родам войск – там достаточно много высокотехнологичных изделий.

В определённые госконтрактами сроки должны быть завершены строительство и модернизация 20 надводных кораблей дальней морской зоны, осуществлена поставка в Воздушно-космические силы 145 новых и модернизированных воздушных судов.

Отдельно прошу остановиться сегодня на вопросах, связанных с увеличением возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения, а также обеспечением действий Вооружённых Сил с использованием космических систем и комплексов.

Кроме того, обсудим сегодня, как идёт создание приоритетных образцов вооружения, в основу которых заложены наукоёмкие технологии с элементами искусственного интеллекта. В том числе речь пойдёт о лазерных и гиперзвуковых системах, а также, конечно, о роботизированной технике – вчера мы с некоторыми коллегами видели, как она уже работает на практике.

Давайте начнём работать.

MIL OSI