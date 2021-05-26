Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКЦ Прогресс#Московский Планетарий#Астрономия#Луна#Аист-2Д#Орбитальные группировки#ДЗЗ26.05.2021 13:45

Спутник «Аист-2Д» сфотографировал Суперлуние

Утром 26 мая 2021 года Луна подошла к Земле на самое близкое в этом году расстояние — данное явление называют суперлунием. Российский опытно-технологический малый космический аппарат «Аист-2Д», находящийся на высоте 490 км от поверхности Земли, сфотографировал в этот момент наш естественный спутник.

Московский планетарий напоминает, что суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, а моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов бывают довольно редко. На минимальное расстояние к Земле Луна подошла в 04:52 по московскому времени.

В настоящее время на околоземной орбите штатно функционирует малый космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Аист-2Д», разработанный в Ракетно-космическом центре «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Он был запущен 28 апреля 2016 года ракетой-носителем «Союз-2.1а» в рамках первой пусковой кампании с космодрома Восточный. РКЦ «Прогресс» является оператором спутника «Аист-2Д», обеспечивая управление, приём, обработку и распространение получаемой информации дистанционного зондирования Земли.

«Аист-2Д» — космический аппарат массой 534 кг, способный решать самые разные задачи — от дистанционного зондирования Земли до технологических и научных исследований. Данный «Аист» включает в себя оптико-электронную аппаратуру высокого разрешения для наблюдения поверхности Земли, а также научную аппаратуру, разработанную ведущими вузами города Самары для изучения околоземного космического пространства.

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