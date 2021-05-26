С. Белоусов и В. Новожилов приняли участие в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии

Source: Russia – Council of the Federation

На мероприятии, в частности, обсуждались проекты модельных законов «О зерне», «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению».

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края и член Комитета СФ Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области приняли участие в заседании Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге.

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Члены комиссии обсудили проекты модельных законов «О зерне», «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению», а также ряд концепций проектов модельных законов, регулирующих отношения в области экологии, пчеловодства и органического сельского хозяйства.

Представляя концепцию проекта модельного закона «О пчеловодстве», Сергей Белоусов отметил, что в последние годы отношение к пчеловодству во всем мире коренным образом меняется. Обсуждение проблем этой отрасли все чаще вносится в повестку дня парламентов и правительств разных стран в увязке с проблемами продовольственной безопасности, экологии, повышения занятости и доходов населения.

По словам сенатора, на пространстве СНГ есть проблема, характерная для всех стран-участников, которая состоит в существенном сокращении насекомых-опылителей, включая семейство пчелиных. «Из года в год список угроз и вызовов пчеловодству продолжает увеличиваться. Наряду с аномалиями климата к ним прибавились новые болезни и паразиты пчел, появление на рынке крайне опасных для пчел пестицидов и химикатов. Это требует изменения подходов к управлению и правовой регламентации всей сферы пчеловодства», — сказал парламентарий.

Специального правового регулирования требует опыление с помощью пчел сельскохозяйственных культур в условиях различных антропогенных экосистем

«В настоящее время в законодательстве государств – участников СНГ имеется ряд пробелов. Отсутствуют правовой механизм по охране пчел, механизм унифицированных требований к продукции пчеловодства. Специального правового регулирования требует опыление с помощью пчел сельскохозяйственных культур в условиях различных антропогенных экосистем. Модельный закон «О пчеловодстве» будет направлен на решение этих задач с учетом передовой практики зарубежных стран и некоторых государств-участников СНГ», — сообщил Сергей Белоусов.

Он предложил поддержать концепцию модельного закона и выразил уверенность в том, что документ не только позволит выработать рекомендации по правовому регулированию в области пчеловодства на пространстве СНГ, но и поможет оптимизировать вопросы разведения, содержания и охраны пчёл, в целом создать условия для повышения эффективности пчеловодства.

Виктор Новожилов, выступая в режиме видео-конференц-связи, представил концепцию проекта модельного закона «Об экологической безопасности» в новой редакции.

Сенатор отметил, что обеспечение экологической безопасности и защита национальных экологических интересов отнесены к стратегическим сферам внешней и внутренней экологической политики государств – участников СНГ.

«В конституциях она определена как часть национальной безопасности. Она стала предметом внутренней и внешней экологической политики. За годы прошедшие с момента принятия предыдущего модельного закона, с 2003 года, произошли существенные изменения в системах государственного регулирования отношений в области экологической безопасности. Во многом это связано с достигнутыми успехами в наших государствах, связанными с реализацией превентивного подхода, направленного на предотвращение негативных воздействий на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности», — сказал Виктор Новожилов.

Участники мероприятия поддержали представленные сенаторами концепции проектов модельных законов.

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