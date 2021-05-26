С. Березкин: На заседании Ярославской областной Думы принят ряд значимых законов, отвечающих запросам жителей региона

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании регионального парламента.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственного власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области принял участие в заседании региональной Думы.

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Сенатор отметил, что на мероприятии обсуждались важные для области темы, отвечающие запросам жителей. Был принят ряд региональных законов, в частности «О прогнозном плане (программе) приватизации имущества, находящегося в собственности Ярославской области, на 2021 год».

По словам парламентария, внесены изменения в закон «Об организации деятельности адвокатуры на территории Ярославской области», которым правительство региона определено в качестве органа исполнительной власти, осуществляющего взаимодействие с областной Адвокатской палатой по вопросам организации юридических консультаций на территории судебных районов Ярославской области.

Кроме того, продолжил Сергей Березкин, изменениями в закон «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Ярославской области» корректируется порядок назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях.

«В связи с принятием изменений в закон «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области» уменьшается с 30 до 15 дней срок, в течение которого осуществляется повторное согласование измененной документации по планировке территории, а также уточняется перечень случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство», — сказал сенатор.

Сергей Березкин принял участие в заседании регионального парламента

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Сергей Березкин принял участие в заседании регионального парламента

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Сергей Березкин принял участие в заседании регионального парламента

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Сергей Березкин принял участие в заседании регионального парламента

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По его оценке, важным решением стало принятие депутатами законопроектов, направленных на борьбу с распространением борщевика Сосновского, произрастающего на территории области. «Тема очень актуальная в связи с тем, какую опасность несет собой это ядовитое растение для здоровья людей из‑за ожогов, которые в отдельных случаях способны привести к летальному исходу. Стихийное распространение борщевика несет и значительный экологический и экономический вред для региона», — отметил Сергей Березкин.

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