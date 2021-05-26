Source: Russia Federal Space

#РКС#Терра Тех#Startup Village#ДЗЗ#ATLAS VR#Милана Элердова26.05.2021 19:10

ТЕРРА ТЕХ представил инновационные разработки на выставке Startup Village 2021

ТЕРРА ТЕХ, компания холдинга «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), демонстрирует облачные геоинформационные сервисы на основе данных с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли и нейросетевых алгоритмов, а также технологии виртуальной реальности и создания «цифровых двойников» в рамках международной технологической конференции Startup Village 2021. Мероприятие, организованное в Сколково в стратегическом партнерстве с Госкорпорацией «Роскосмос», приурочено к юбилею полета Юрия Гагарина в космос и посвящено космическим технологиям и развитию мира будущего.

На объединенном стенде Госкорпорации «Роскосмос» посетители выставки могли наглядно познакомиться с работой комплекса геосервисов «Цифровая Земля», совершить виртуальные путешествия по России с помощью VR-платформы ATLAS VR и приобрести космические снимки в недавно открытом «ТЕРРА ТЕХ» онлайн-магазине TerraCloud, а также узнать, как можно отстаивать свои права при земельно-имущественных спорах в суде с использованием данных космической съемки.

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ Милана Элердова: «Космос всегда был и остается источником инноваций, драйвером для развития новых решений на стыке науки, технологий и прикладных задач. Результаты космического мониторинга применимы и востребованы во многих сферах: от наблюдения за глобальными процессами, ведения контрольно-надзорной деятельности в регионах, развития „умных городов“ и до VR-путешествий и сервисов для наших граждан. Геоинформатика сегодня приходит в новые для себя сегменты, и вместе с нашими клиентами из банков, страховых компаний, телекома, туриндустрии день за днем мы открываем новые возможности и пользу дистанционного зондирования Земли».

Современные облачные геосервисы позволяют вести непрерывный и объективный мониторинг объектов и территорий, прогнозировать развитие природных и техногенных процессов в различных отраслях (лесное и сельское хозяйство, строительство, недропользование, экологический мониторинг и чрезвычайные ситуации). Удобный веб-интерфейс предоставляет доступ в режиме одного окна к широкому спектру возможностей работы с геопространственными данными и аналитическими инструментами.

Благодаря онлайн-сервису покупки космических снимков TerraCloud пользователи могут в автоматическом режиме приобрести космические снимки любого участка поверхности Земли без взаимодействия со специалистами отдела продаж. Российский технологический комплекс виртуальной реальности ATLAS VR генерирует точные копии реального мира на основе космической съемки со спутников дистанционного зондирования Земли, обеспечивая эффект полного погружения.

В рамках проекта Докажи.рф ТЕРРА ТЕХ осуществляет информационную и экспертную поддержку граждан и юридических компаний в отстаивании своих прав в рамках судебных споров с использованием геопространственных данных и геоаналитики.

MIL OSI