Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш26.05.2021 13:35

Цифровизация пришла на помощь сборщикам ракетных двигателей

В двух механо-сборочных цехах Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), где ведется сборка агрегатов ракетных двигателей, внедрены интерактивные электронные технические руководства (ИЭТР).

«На сегодняшний момент разработаны интерактивные электронные технические руководства на все сборочные технологических операции по агрегатам ракетного двигателя РД-171МВ, выполняемые в двух механо-сборочных цехах, — рассказал главный технолог НПО Энергомаш Евгений Воронежский. — Ведется разработка ИЭТРов на технологические операции при сборке этого двигателя, выполняемые в цехе окончательной сборки. В ближайшее время планируется начать разработку интерактивных технических руководств на сборочные технологические операции двигателя РД-191».

По словам Евгения Воронежского, внедрение ИЭТРов как цифровой технологической документации — это шаг в направлении сокращения времени на операции и минимизацию рисков, связанных с человеческим фактором при сборке турбонасосных агрегатов, насосов и бустеров, а также узлов и агрегатов автоматики.

ИЭТР представляют собой интерактивную информацию, которая выводится на компьютерный монитор на рабочем месте сборщика. В ней есть привычная всем описательная часть технологического процесса и визуализированная — работник может на экране повернуть и подробно рассмотреть со всех сторон визуальную 3D-модель детали и оснастки, также визуализирована сама операция.

Внедрение ИЭТРов также создало задел для развития системы контроля за выполнением сборочных технологических операций и снижения сроков вовлечения в производственный процесс недавно принятых на работу исполнителей сборочных технологических операций. По данным зарубежных исследований, время адаптации сотрудника сокращается примерно вдвое.

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