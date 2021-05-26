Source: Russia Federal Space

#Роскосмос26.05.2021 01:30

80 лет Геннадию Васильевичу Куценко

Сегодня, 26 мая 2021 года, исполняется 80 лет ученому, специалисту в области технической химии и технологии высокоэнергетических материалов Геннадию Васильевичу Куценко.

Геннадий Васильевич окончил Ленинградский технологический институт имени Ленсовета: инженер-технолог-химик (1964 г.); д.т.н. (1993 г.), профессор (2003 г.). С 1964 года работал в НИИПМ, г. Пермь: инженер, руководитель группы, начальник отдела, с 1990 года — заместитель генерального директора, с 2005 по 2012 гг. — генеральный директор.

Геннадий Куценко участвовал в создании современных технологических процессов, оборудования и оснастки для изготовления зарядов из порохов и твердых ракетных топлив; в исследовании и разработке основ бездефектного формования зарядов с учетом комплекса реологических свойств. Принимал участие в реализации международных договоров по ликвидации и утилизации РДТТ МБР с решением экологических задач.

Лауреат премии СМ СССР (1983 г.), премии Госкомоборонпрома РФ (1995 г.), премии Правительства РФ (2008 г.). Награжден орденами Дружбы (1997 г.), «Знак Почета» (1981 г.), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2010 г.), медалями. «Лучший технолог министерства» (1989 г.). «Заслуженный изобретатель РФ» (2002 г.). «Почетный работник отрасли боеприпасов и спецхимии» (2001 г.). «Ветеран космонавтики России».

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