Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#РК-Цифра#Константин Шадрин#ДЗЗ26.05.2021 22:40

VR-комплексы с данными спутников найдут применение на уроках географии

Комплексы виртуальной реальности, которые создаются в Госкорпорации «Роскосмос», могут использоваться на уроках географии с применением данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса. Такое мнение выразил российскому информационному агентству ТАСС директор Департамента цифрового развития Роскосмоса Константин Шадрин.

«Применение в VR-комплексах данных ДЗЗ — один из тех кейсов, с которых вообще начался жизненный цикл нашей платформы. Сейчас мы развиваемся в направлении, чтобы школьники могли заниматься как географией, так и астрономией с их применением», — сказал Шадрин в ответ на вопрос, возможно ли загрузить данные ДЗЗ в комплексы виртуальной реальности для применения на уроках географии в школах.

В качестве примера директор департамента привел проект «Атлас VR», в рамках которого в шлеме виртуальной реальности было показано озеро Байкал, окружающая территория и другая местность.

В настоящий момент, уточнил Шадрин, Роскосмос ведет системную работу по продвижению комплексов виртуальной реальности с МГУ им. М. В. Ломоносова, другими вузами, «Сириусом», школами. «Чтобы что-то появилось полномасштабно в обучающей программе, нужно соответствующее решение со стороны регулятора (министерства)», — добавил он.

Созданием комплекса виртуальной реальности занимается РК-Цифра (отраслевой IT-интегратор Роскосмоса). В прошлом году была разработана серия образцов шлемов виртуальной реальности поколения «Роскосмос XR-1». В этом году планируется создание комплекса «Роскосмос XR-2» (рабочее название опытных образцов предсерийной партии комплектов устройств — «Сокол-1»).

Источник: ТАСС25 мая 2021 года, 01:07

MIL OSI