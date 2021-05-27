А. Артамонов: Необходимо стимулировать вывод заработной платы из «тени»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание о совершенствовании законодательства в части противодействия выплате неофициальной зарплаты наемным работникам.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области провел совещание на тему «О совершенствовании законодательства в части противодействия выплате неофициальной зарплаты наемным работникам».

Смотрите также

В обсуждении приняли участие первые заместители председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области и Сергей Иванов, ИвановСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Магаданской области заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмад Ахмадов, АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров, СалпагаровАхмат Анзоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики аудитор Счетной палаты РФ Андрей Батуркин, представители Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства финансов РФ, Федеральной налоговой службы, законодательных и исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, Тюменской и Калужской областей, общественных организаций и бизнес-сообщества.

Анатолий Артамонов напомнил, что в ноябре 2020 года состоялось первое заседание образованной при Комитете СФ рабочей группы по совершенствованию законодательства в части противодействия выплате неофициальной заработной платы наемным работникам. «Заседание получилось довольно насыщенным. Были затронуты различные аспекты непростой и достаточно острой проблемы «серых» зарплат. На разных площадках было проведено большое количество мероприятий с участием бизнеса, который, кстати, оказался тоже очень заинтересован в том, чтобы решить эту проблему, потому что это существенно сужает поле конкурентного рынка труда. Сегодня мы продолжаем работу по этой проблеме».

По словам сенатора, в этом году у Федеральной налоговой службы появился новый инструмент выявления фактов выплаты зарплаты «в конверте». Согласно внесенным изменениям в законодательство при возникновении у налоговой инспекции подозрений, что гражданин получает такую зарплату, она может направить запрос в финансовые организации о предоставлении информации о наличии и движении денежных средств на счетах такого гражданина.

«Как вы помните, в прошлом году по поручению Президента в Налоговый кодекс были внесены изменения, предусматривающие снижение тарифов страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства, выплачивающих заработную плату свыше одного МРОТ. Эта мера, с одной стороны, снизила нагрузку на бизнес, с другой, – явилась стимулом для «обеления» зарплат. Сейчас по пониженным тарифам облагается только часть выплат, превышающая один МРОТ», — сказал Анатолий Артамонов.

По его мнению, в целях дальнейшего стимулирования повышения размеров заработной платы, ее вывода из «тени» целесообразно скорректировать порядок применения данной льготы, установив пониженные тарифы в отношении всей суммы выплат в пользу физического лица, превышающей двукратную величину МРОТ.

Парламентарий указал, что реализация данной меры не приведет к изменению объемов поступлений в бюджеты государственных внебюджетных фондов.

Сенатор сообщил, что по итогам ноябрьского заседания рабочей группы в Комитет СФ поступил ряд предложений. Они касаются расширения полномочий региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления по выявлению фактов нарушения трудового законодательства, подмены трудовых договоров гражданско-правовыми. Предлагается усилить ответственность за такие нарушения, установить контроль за крупными расходами физических лиц, расширить перечень видов деятельности, при осуществлении которых может применяться налог на профессиональный доход, ввести институт налогового капитала и создать механизм мотивации к уплате налогов.

«Мы благодарим всех, кто прислал свои предложения. Мы будем их детально изучать и прорабатывать. Напоминаю, что мы открыты для новых предложений и инициатив», — сказал Анатолий Артамонов.

MIL OSI