А. Кутепов: Инвесторы делают ставку на регионы, развивающие «зеленую энергетику»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в «круглом столе», состоявшемся в рамках IX Невского международного экологического конгресса.

Россия вступила в эпоху нового энергоперехода, его основой стало развитие технологий – цифровизация, распределенная энергетика, поиск новых дешевых способов хранения энергии, водородные технологии. Об этом заявил председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга Сенатор выступил на «круглом столе» «Зелёная энергетика — единственная энергетика будущего», состоявшемся в рамках IX Невского международного экологического конгресса.

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В мероприятии принял участие генеральный директор Российского энергетического агентства Министерства энергетики РФ Алексей Кулапин, представители российских и зарубежных компаний, эксперты.

Во многих странах приняты и реализуются программы по снижению выбросов парниковых газов – введены системы квотирования выбросов, углеродные налоги, есть четкие планы по внедрению возобновляемых источников энергии (ВИЭ), поставлена цель – к 2050 году достичь так называемой «климатической нейтральности», напомнил Андрей Кутепов.

По его словам, Российская Федерация является одним из лидеров преобразований. Сенатор отметил поступательное движение развитие солнечной и ветровой генерации. «Уже сегодня 38 процентов в энергобалансе – это выработка чистой энергии на возобновляемых источниках энергии. Энергетическая стратегия России на период до 2035 года предусматривает постепенное увеличение их доли при сохранении в качестве основы топливно-энергетического баланса ископаемых видов топлива».

Сенатор также остановился на вопросах газификации регионов РФ в соответствии с поручением Президента РФ. «В Программу развития газоснабжения и газификации на период 2021–2025 годов вошли 67 регионов. Уже к 2024 году 35 субъектов РФ будут полностью газифицированы», — напомнил Андрей Кутепов.

«Круглый стол» на тему «Зеленая» энергетика – единственная энергетика будущего»

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«Круглый стол» на тему «Зеленая» энергетика – единственная энергетика будущего»

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Практика показывает, что инвесторы, и российские, и иностранные, уже сегодня предпочитают «заходить» в регионы, где есть «зеленая генерация», а компании локализуют свое производство чаще там, где возможно использование возобновляемых источников энергии, отметил сенатор. «У наших регионов есть все возможности использовать такие источники энергии. В 18 регионах введены в эксплуатацию крупные ветропарки, солнечные и малые гидроэлектростанции. Одновременно создаётся и развивается производство высокотехнологичного инновационного оборудования и рынок инжиниринговых услуг по созданию объектов солнечной энергетики и ветроэнергетики различной мощности и сложности».

Среди регионов-лидеров по объему реализованных проектов в рамках действующего механизма поддержки сенатор назвал Оренбургскую, Астраханскую, Ульяновскую, Саратовскую области, Республику Алтай и Республику Башкортостан. «Сегодня с помощью поддержки государства в стране удалось сформировать новые мощности генерации энергии без экологического вреда. Следующий шаг – повышение уровня локализации и импортозамещения оборудования для ВИЭ-генерации. Такой подход одновременно обеспечит и формирование новых направлений промышленности».

При правильной расстановке приоритетов реализация «зеленой повестки» создаст новые возможности для роста экономики, новых производств, создания рабочих мест и снижения воздействия на окружающую среду, подчеркнул Андрей Кутепов.

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