А. Майоров: Межгосударственное сотрудничество играет важную роль в решении проблем экологии и сохранения окружающей среды

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках IX Невского Международного экологического конгресса обсудили национальные стратегии и проекты в области экологии и охраны окружающей среды.

В рамках IX Невского Международного экологического конгресса состоялся «круглый стол» на тему «Национальные стратегии и проекты в области экологии и охраны окружающей среды. Обмен опытом».

Модераторами мероприятия выступили председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия и председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Смотрите также

В мероприятии приняли участие профильные министры Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, сенаторы РФ, представители научного и экспертного сообщества.

Такие глобальные тренды как переход к экономике замкнутого цикла, внедрение наилучших доступных технологий, снижение негативного воздействия требуют значительных изменений в государственной политике

«Проблемы экологии и сохранения окружающей среды для будущих поколений стали одними из главных в мировой повестке дня. Такие глобальные тренды как переход к экономике замкнутого цикла, внедрение наилучших доступных технологий, снижение негативного воздействия требуют значительных изменений в государственной политике. Для ускорения этих процессов важную роль играет межгосударственное сотрудничество, а также гармонизация законодательных норм и стратегий развития», — заявил Алексей Майоров, приветствуя участников заседания.

Глава Комитета СФ отметил, что формирование экологического законодательства происходит во всех странах СНГ, но с разными «акцентами», которые являются реакцией на наиболее острые для общества проблемы. В то же время ориентированность на модельные законы, разрабатываемые в рамках Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, позволяет говорить «на одном языке», внедряя единый или близкий понятийный аппарат.

Важная задача настоящего времени, считает сенатор, – это разрыв устойчивой взаимосвязи экономического роста с деградацией окружающей среды и изменением климата. «Поэтому, развивая свое экологическое законодательство, страны СНГ следуют в русле мировой трансформации, занимаясь экологизацией производств, ресурсосбережением с целью снижения антропогенного воздействия на окружающую среду».

Например, в рекомендациях Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) по формированию экологической политики в целях гармонизации с нормами международного права учтены положения актов и документов Организации экономического сотрудничества и развития, Европейского союза.

Алексей Майоров напомнил, что в Европейском союзе для предотвращения экологического ущерба, повышения экологической ответственности, основанной на принципе «загрязнитель платит», была разработана Директива «Об экологической ответственности, направленной на предотвращение экологического ущерба и устранение его последствий». «Принцип «загрязнитель платит» стал одной из основ для разработки экологического законодательства СНГ. На необходимость соблюдения этого принципа обратил внимание Президент России в Послании Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года», — подчеркнул парламентарий.

По словам сенатора, опыт зарубежных стран также учитывается при решении проблемы обращения с отходами, в том числе в вопросах раздельного сбора, функционирования расширенной ответственности производителей товаров и упаковки. В России только началось внедрение системы раздельного сбора отходов. В конце 2020 г. утверждена новая Концепция расширенной ответственности производителей.

Алексей Майоров обратил внимание, что все страны СНГ участвуют в Парижском соглашении по климату и предпринимают усилия для снижения выбросов парниковых газов и перехода к низкоуглеродному развитию.

«Тенденция последних лет – осознание необходимости подключения науки к работе по адаптации к климатическим изменениям, сохранению окружающей среды, улучшению экологии. В России в феврале 2021 года Президент страны поручил разработать и утвердить федеральную научно-техническую программу, предусматривающую создание наукоемких технологических решений, направленных на изучение климатических изменений и создание механизмов адаптации к ним, обеспечение устойчивого социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов и экологической безопасности, улучшение состояния окружающей среды», — отметил сенатор.

По словам Алексея Майорова, в соответствии со стратегиями национальной безопасности ряда стран — участников СНГ обеспечение экологической безопасности и защита национальных экологических интересов отнесены к стратегическим сферам государственной деятельности. К практическим мерам по правовому обеспечению деятельности в области экологической безопасности относится принятие экологических доктрин, концепций экологической безопасности и стратегий экологической безопасности. В России Стратегия экологической безопасности на период до 2025 года была утверждена в 2017 году.

Участники заседания обсудили национальные стратегии и проекты в области экологии и охраны окружающей среды, обменялись опытом в этой сфере.

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов выступил с докладом на тему «Национальный проект «Экология». Ключевые цели и задачи». Министр рассказал, в частности, о мероприятиях и законодательных инициативах в рамках этого национального проекта.

Одной из задач государственной политики Александр Козлов назвал информированность граждан об основных проектах в сфере охраны окружающей среды. Важным направлением в этой области Министр назвал развитие правильного экологического туризма.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов отметил, что принимаются практические меры, позволяющие сформировать качественную и недискриминационную систему учета выбросов и поглощений парниковых газов в России.

Сенатор обратил внимание, что Министерство науки и высшего образования РФ инициировало проект устройства в регионах карбоновых полигонов. Это позволит отработать систему учета баланса парниковых газов, подчеркнул парламентарий.

MIL OSI